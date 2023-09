EQS-News: Der „koreanische Pavillon“ präsentiert auf der führenden Lebensmittelmesse neue koreanische Produkte

Emittent / Herausgeber: The Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT Center) / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Expansion

Der „koreanische Pavillon“ präsentiert auf der führenden Lebensmittelmesse neue koreanische Produkte



07.09.2023 / 09:30 CET/CEST

Westliche Konsumenten lieben die asiatische Küche – insbesondere die koreanische. Zwischen 2018 und 2022 ist der europäische Import von Lebensmitteln aus Koreaum mehr als 75 % gestiegen Köln – Die Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT Center) wird sich auf der diesjährigen Anuga in einem „koreanischen Pavillon“ präsentieren. Das alle zwei Jahre in Köln stattfindende Event gilt als wichtigste Fachmesse des globalen Lebensmittel- und Getränkesektors. Der „koreanische Pavillon“ präsentiert auf der führenden Lebensmittelmesse neue koreanische Produkte „Wir freuen uns sehr auf die diesjährige Anuga“, sagt Sanghui Nam, Direktorin von aT Center Paris. „Wir möchten unser Angebot an koreanischen Agrar- und Lebensmittelprodukten präsentieren, in der Hoffnung, Käufer zu finden, die interessante neue Produkte suchen.“ Pavillon zur Präsentation der koreanischen Lebensmittelbranche Auf der diesjährigen Anuga wird es einen „koreanischen Pavillon“ geben, betrieben von aT Center und etwa 60 weiteren koreanischen Lebensmittelunternehmen, die auf der Messe vertreten sind. Der Pavillon, der sich über fünf Hallen erstreckt, bietet interessierten Besuchern und potenziellen Käufern koreanische Kochkunst, Speisen und Getränke. Der Pavillon wird eine Auswahl an koreanischen Speisen und Getränken anbieten, darunter Kimchi, Ramen-Nudeln und Ginseng, sowie fermentierte Pasten und Soßen. Die Besucher finden außerdem zahlreiche vegane Produkte und viele weitere populäre Erzeugnisse. „Wir ermutigen jeden Messegast, den koreanischen Pavillon zu besuchen“, so Nam. „Sie werden koreanische Lebensmittel und Getränke in Spitzenqualität finden, die es sonst nirgendwo gibt.“ In Kürze wird aT Center seine offizielle Online-Webseite für die kommende Anuga einrichten, auf der eine vollständige Liste aller am koreanischen Pavillon teilnehmenden Unternehmen zu finden sein wird. Bis dahin sind alle Produkte dieser Unternehmen unter www.k-foodtrade.or.kr/index.do zu finden. Westliche Märkte lieben die koreanische Küche Es ist kein Geheimnis, dass die asiatische Küche, vor allem die koreanische, unter den westlichen Konsumenten so beliebt ist wie nie zuvor. Laut Global Trade Atlas sind die Lebensmittelimporte aus Korea in den europäischen Markt von 2018 bis 2022 um insgesamt 76,9 Prozent gestiegen. Die diesjährige Anuga findet vom 7. bis 11. Oktober in Köln statt. Die Stände sind an allen Veranstaltungstagen von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Wie frühere Messen wird auch die diesjährige Anuga in zehn Messen unterteilt sein, die jeweils eine andere Kategorie von Speisen und Getränken abdecken. Der koreanische Pavillon wird in den Hallen 1.2, 5.1, 7.1 und 8.1 zu finden sein. „Wenn Sie als Vertriebsunternehmen auf der Suche nach spannenden neuen Produkten sind oder einfach nur koreanisches Essen lieben, sollten Sie uns unbedingt einen Besuch abstatten“, erklärt Nam, Direktorin von aT Center Paris.

Kontakt: Joohee CHOI

joohee@at.or.kr





