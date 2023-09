RTX: Im Absturzmodus

Zwar profitierte RTX auch von der gesteigerten Kauflust der Investoren nach dem Corona-Crash und konnte im Zuge dessen auf ein Niveau von 106,02 US-Dollar Anfang 2022 zulegen, kam an dieser Stelle allerdings nicht weiter und schlug zunächst eine Seitwärtsbewegung mit einer unteren Grenze um 81,00 US-Dollar ein. Dieses Supportniveau wurde jedoch zu Beginn dieser Handelswoche bärisch gekreuzt, womit nun weitere Verluste sehr wahrscheinlich geworden sind, dies zeigt auch die vorbörsliche Indikation.

Nächster Stopp 61,8 % Fibonacci

Der einschneidende Kursrutsch vom Montag dürfte Abwärtspotenzial zunächst auf 74,90 US-Dollar bereithalten, darunter auf 69,85 und schließlich die etwas größere Unterstützungszone aus den letzten Jahren um 65,66 US-Dollar. So viel geht zumindest aus der technischen Auswertung der jüngsten Kursentwicklung hervor. Um das drohende Verkaufssignal doch noch zu negieren, würde es eines Kurssprungs von mindestens über 87,00 US-Dollar bedürfen. In diesem Szenario könnten dann zu Gewinne an 92,27 US-Dollar erfolgen.