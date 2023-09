EQS-News: IGP Advantag AG: IGP Green Solutions erfreut sich wenige Monate nach Gründung bereits einer lebhaften Nachfrage. Modulare Energieberatung spricht insbesondere Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen an

EQS-News: IGP Advantag AG / Schlagwort(e): Expansion/Nachhaltigkeit

Corporate News IGP Advantag AG: IGP Green Solutions GmbH erfreut sich wenige Monate nach Gründung bereits einer lebhaften Nachfrage. Modulare Energieberatung spricht derzeit insbesondere Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen an. Berlin, 14.09.2023 – Die Tochtergesellschaft der IGP Advantag AG – die IGP Green Solutions GmbH, Berlin, etabliert sich bereits wenige Monate nach ihrer Gründung erfolgreich in Sachen Zukunftssicherheit und Energiewende mit einem ersten Schwerpunkt im Gesundheitswesen. Hierbei umfasst der ganzheitliche Ansatz nachhaltige Energieberatung, Planung, Umsetzung und Unterstützung bei der Nutzung von Fördermitteln und Finanzierungsmöglichkeiten. Dabei werden modernste Methoden in der Beratung und Projektplanung eingesetzt, um maßgeschneiderte, intersektorale und modulare Lösungen zu entwickeln, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Ein solches umfassendes Projektentwicklungssystem, basierend auf den Erfahrungen vieler eigener Fachleute und bei Bedarf unter Hinzuziehung externer Spezialisten, stellt derzeit ein Alleinstellungsmerkmal dar. Das Expertenteam besteht aus Fachleuten verschiedener Unternehmensbereiche, die die Kunden auf ihrem Weg zur Klimaneutralität unterstützen. Die IGP-Gruppe und ihr umfangreiches Netzwerk bieten ein starkes Kompetenzprofil, das alle Aspekte nachhaltiger Bau- und Infrastrukturprojekte sowie zugehöriger Dienstleistungen abdeckt. Zusätzlich besteht eine enge Zusammenarbeit mit bewährten Geschäftspartnern im Bereich nachhaltiger Energiekonzepte, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Dieser branchenübergreifende, modulare Ansatz in der Projektentwicklung bietet sowohl der IGP Green Solutions als auch den Kunden besondere Flexibilität. Kunden können individuell auswählen, welche Leistungen sie benötigen, da jedes Leistungsmodul separat angeboten wird, was schrittweises Vorgehen und Budgetkontrolle ermöglicht. Dies führt zu optimierten Prozessen, Ressourceneinsparungen und Wertsteigerung. Ein einheitlicher Ansprechpartner erleichtert dabei die Zusammenarbeit und die schnelle Umsetzung von Projekten mit umweltfreundlichen Technologien ist gewährleistet. In den ersten Monaten ist es der IGP Green Solutions bereits gelungen eine ansehnliche Anzahl von Kunden vor allem aus dem Gesundheitssektor zu gewinnen. Hierbei handelt es sich in der ersten Stufe der modularen Lösung um Beratungstätigkeiten, Markterkundungsverfahren und die Erstellung von energetischen Konzepten zur Erfassung des Status-Quo und Identifizierung möglicher Maßnahmen zur Energieeinsparung und/oder Optimierung. Es folgen Planungskonzepte zum Einsatz alternativer Energiequellen wie z.B. PV-Anlagen und schließlich können aufgrund der interdisziplinären Aufstellung die IGP-Teams auch die Bauphase begleiten. Im Bereich PV-Anlagenplanung und -bau ergibt sich derzeit das größte Potential. IGP Green Solutions rechnet einerseits mit der Gewinnung weiterer Kunden im Gesundheitswesen, sieht aber auch Chancen für weitere Branchenschwerpunkte wie beispielsweise die Industrie und das Bildungswesen. Über die IGP Advantag AG: Die IGP Advantag AG (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN: A1EWVR) besteht aus der Muttergesellschaft IGP Advantag AG und in der zweiten Ebene aus den jeweils 100%igen Tochtergesellschaften IGP Ingenieur GmbH (Projektmanagement und Objektüberwachung), IGP Beteiligungs GmbH (Beteiligungen), IGP Projekt GmbH (Projektentwicklung), IGP Green Solutions GmbH (Beratung) und der Advantag Services GmbH (Emissionshandel). Der IGP Advantag-Konzern verfügt über ein breites Spektrum innerhalb des Immobilien- und Infrastruktursektors, das von der Klärung planungs- oder baurechtlicher Sondersituationen über die Generalplanung und Projektsteuerung sowie die Durchführung und Bauleitung bis zur Objekt- und Qualitätsüberwachung sowie Inbetriebnahme reicht. Im Laufe der 25-jährigen Unternehmensgeschichte hat die IGP Advantag-Gruppe eine Vielzahl an Immobilienprojekten im In- und Ausland erfolgreich begleitet. Kontakt: IGP Advantag AG Investor Relations Friedrichstraße 61 10117 Berlin Tel.: +49(0)30.204580200 Mail: aktie@igp-advantag.ag

