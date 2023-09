ENPHASE ENERGY - Noch ein Tief und dann Rally?

Enphase Energy Inc. - WKN: A1JC82 - ISIN: US29355A1079 - Kurs: 120,300 $ (Nasdaq)

Die Enphase-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 339,92 USD aus dem Dezember 2022 in einer Abwärtsbewegung. Diese Bewegung führte die Aktie am 7. September auf ein Tief bei 118,14 USD.

Seitdem läuft die Aktie auf niedrigem Niveau seitwärts. Im Stundenchart kann man diese Bewegung als kleinen Bodenbildungsversuch ansehen. Dieser wäre aber erst mit einem Ausbruch über 124,38 USD abgeschlossen. Erst damit ergäbe sich ein kleines Kaufsignal. In der heutigen Vorbörse nähert sich der Index aber eher dem leichten Aufwärtstrend der letzten Tage an.

Bei 113,40 USD bis 108,80 USD liegt eine langfristig wichtige Unterstützungszone.

Noch eine Verkaufswelle und dann Rally?

Das Chartbild der Aktie von Enphase Energy zeigt zwar einen Bodenbildungsversuch an. Aber hier droht ein erfolgloser Abbruch. Anschließend könnte der Wert in die langfristig wichtige Unterstützungszone abfallen. Dort bestünde dann eine gute Chance auf zumindest eine mehrwöchige Erholung in Richtung des Abwärtstrends seit dem Allzeithoch. Dies könnte Kursgewinne gen 145-150 USD bedeuten. Falls der Wert sogar den Ausbruch über den Abwärtstrend schafft, wäre eine Rally gen 220,27 USD möglich, womit das Abwärtsgap vom 25. April 2023 geschlossen werden würde.

Sollte die Aktie aber über 124,38 USD ausbrechen, dann bestünde die Chance auf eine Erholung in Richtung 132,33 USD und vielleicht sogar an das log. 38,2 %-Retracement bei 142,28 USD.

Fazit: Noch ist die Abwärtsbewegung in der Aktie von Enphase Energy intakt. Aktuell deutet sich sogar eine Fortsetzung dieser Bewegung an. Aber viel Abwärtspotenzial ist wohl nicht mehr vorhanden.

Enphase Energy-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)