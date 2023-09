EUR/NOK: Bullen wieder auf dem Vormarsch

Nachdem das Paar EUR/NOK bei 12,0864 NOK Ende Mai und einer vorausgegangenen sowie äußerst steilen Kursrallye seinen Höhepunkt erreicht hatte, kam es zur Ausbildung einer Diamantformation, die stellvertretend als Trendwendemuster identifiziert wurde. In der Tat gab das Paar in der Folge im Juli auf den EMA 200 um 11,0959 NOK nach. Dort konnte allerdings nach einem heftigen Schlagabtausch eine Erholung initiiert werden und reichte anschließend wieder an 11,6307 NOK aufwärts. Die Tage seit Ende August waren dagegen von einer abwärts gerichteten Konsolidierung geprägt, die Teil einer 1-2-3-Erholung werden dürfte.

Bullen geben wieder Gas

Der erfolgreiche Ausbruch aus dem kurzzeitigen Abwärtstrend der letzten Wochen könnte nun eine zweite Kaufwelle hervorbringen und würde sich für ein Long-Investment mit vorläufigen Zielen bei 11,7762 und darüber an 11,9386 NOK unter der Annahme einer klassischen 1-2-3-Erholung qualifizieren. Wie es an den aktuellen Jahreshochs weitergeht, muss er erst an gegebener Stelle erneut ausgewertet werden. Auf der Unterseite bildet der Bereich um 11,4060 NOK eine hinreichend gute Unterstützung, erst unterhalb derer werden Rückläufer abermals in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 11,2456 NOK (steigend) erwartet. Anzeichen für ein derartiges Szenario gibt es derzeit allerdings nicht.