Margarethe Honisch | So findest Du den passenden ETF für Dein Depot!

In der heutigen Finanzwelt erfreuen sich Exchange Traded Funds, kurz ETFs, einer immer größer werdenden Beliebtheit. ETF‘s sind börsengehandelte Indexfonds, die die Wertentwicklung von Indizes abbilden. Mit über 9.500 verschiedenen ETFs ist die Auswahl für Investoren riesig.

Allein auf der Suche nach einem der bekanntesten ETFs, dem MSCI World, gibt es eine Vielzahl an Varianten, welche sich zum Teil nur in kleinen Nuancen unterscheiden. Insbesondere für Anfänger ist es daher oftmals herausfordernd den passenden ETF aus dem riesigen Angebot zu finden: Soll der ETF ausschüttend oder thesaurierend sein? Sollte ich physische oder synthetische Replikation wählen? Wie hoch sollte die TER maximal sein? Und was genau bedeuten diese Begriffe überhaupt?

Diese Fragen beantwortet Margarethe Honisch in unserer aktuellen Podcast-Episode. Margarethe ist Gründerin der Finanzplattform Fortunalista, Speakerin, Spiegel-Bestsellerautorin und Finanzkolumnistin.

So findest Du den passenden ETF für Dein Depot

In der Episode präsentiert sie eine Checkliste, die es Dir ermöglicht Schritt für Schritt den perfekten ETF für Dich zu finden. Ihre Checkliste bietet eine klare Orientierungshilfe und berücksichtigt Faktoren wie Anlagestrategie, Kosten, Risikotoleranz und Diversifikation.

