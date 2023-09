EQS-News: Gamechanger für die Investition in E-Ladesäulen: 20 Jahre Betriebssicherheit mit ChargeOne

Emittent / Herausgeber: heinemann group SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

Gamechanger für die Investition in E-Ladesäulen: 20 Jahre Betriebssicherheit mit ChargeOne



21.09.2023 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Gamechanger für die Investition in E-Ladesäulen: 20 Jahre Betriebssicherheit mit ChargeOne München, 21. September 2023 – Die Zahl der Elektroautos auf den deutschen Straßen steigt stark – doch der Ausbau des Netzes von E-Ladesäulen kommt nur sehr schleppend voran. Insbesondere im öffentlichen und halböffentlichen Raum stockt es. Denn für Gewerbetreibende – u. a. Hotellerie, Groß- und Einzelhandel, Wohnungswirtschaft sowie Industriebetriebe – ist der Aufbau von Ladeinfrastruktur mit hohen Investitionen und Unsicherheiten verbunden. Einspielen lassen sich die Kosten nur über einen langfristigen und einen störungsfreien Betrieb. Daher setzen bei der komplexen Entwicklung von Ladekonzepten von der Auswahl der richtigen Hardware und Software über die Installation innerhalb der bestehenden Infrastruktur und den Betrieb inklusive Wartung auch Großkunden wie Sixt und B&B Hotels bereits auf ChargeOne. Ab sofort bietet ChargeOne, einer der führenden Anbieter von Ladekonzepten in Deutschland und Marke der Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH, seinen Kunden eine 20-jährige Systemgarantie. „Gewerbetreibende wollen die Mobilitätswende unterstützen, aber die Investitionen in Ladeinfrastruktur bedeutet für sie eine langfristige strategische Entscheidung außerhalb ihrer Kernkompetenz. ChargeOne unterstützt bereits mit Ladekonzepten bis hin zu Mietmodellen. Aufgrund unserer mehr als 120-jährigen Unternehmenserfahrung in der Elektrotechnik wollen wir noch einen Schritt weiter gehen und mit der 20-jährigen Garantie eine echte Planungs- und erweiterte Betriebssicherheit bieten“, sagte Robert Klug, Geschäftsführer der Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH. „Ein solcher Investitionsschutz dürfte im deutschsprachigen Raum wohl einmalig sein.“ Hinter dem Spezialisten für E-Mobility-Ladelösungen ChargeOne steht die Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH, gegründet 1902 und damit Münchens ältester Elektrofachbetrieb. Die Systemgarantie von ChargeOne umfasst die Hardware, Software, Regelungstechnik sowie Elektroinfrastruktur und sichert damit die Funktionsfähigkeit des Betriebs der Ladepunkte im und am Gebäude immer so ab, dass ein sicherer Lade- und Gebäudebetrieb gewährleistet ist. Sie ist interoperabel und damit unabhängig von den Herstellern der einzelnen Komponenten. Auch die Errichtung und der Wartungsservice während der Laufzeit unterliegt diesem Qualitätssiegel. Das Ergebnis: Unternehmen unterstützen die Mobilitätswende und bieten ihren Mitarbeitern, Kunden und der Öffentlichkeit Ladepunkte. Im Hintergrund nimmt ChargeOne die Komplexität aus der Planung und Umsetzung, garantiert den langfristigen Betrieb und zahlt in die „Carbon Zero“ Strategie aller Unternehmen ein. Der Rollout der Systemgarantie ist für Q4/2023 geplant. Bestandskunden können ebenfalls rückwirkend von dieser Garantie profitieren.

Kontakt

heinemann group SE

Siedlerstraße 2

85774 Unterföhring

Tel.: +49 89 995 905-0

E-Mail: info@heinemann-elektro.de Über die Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH

Die 1902 gegründete Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH ist Münchens ältester Elektrofachbetrieb. Heute ist sie Teil der heinemann group SE und auf die technische Gebäudeausrüstung, Gebäudeautomation und -digitalisierung im Hochbau - Gewerbebau, öffentlicher Bau, Wohnungsbau (Wohnanlagen, Spezial-/Luxus-Objekte) - spezialisiert. Das Leistungsspektrum reicht von Elektroinstallationen, über Netzwerk- und Kommunikationslösungen, Haustechnik bis hin zum Smart Building sowie Service und Wartung. Mit mehr als 500 Mitarbeitern ist das Unternehmen bundesweit und international aktiv und immer wieder an der Realisierung von Leuchtturmprojekten wie derzeit der neuen Hightech-Arena SAP Garden in München beteiligt. Seit dem Jahr 2021 ist der Geschäftsbereich Elektromobilität unter der Marke ChargeOne gebündelt. Als Charge Point Operator mit flexiblen Charging-as-a-Service-Modellen wird der Komplettservice zur Errichtung und dem Betrieb von Ladeinfrastruktur bis zum Stromverkauf für Gewerbekunden - z. B. aus der Hotellerie, Industriebetriebe, dem Groß- und Einzelhandel sowie der Wohnungswirtschaft - angeboten. Daneben bietet ChargeOne auch attraktive Miet- und Kaufmodelle an. Im Jahr 2022 hat Claus Heinemann eine Gesamtleistung von rund 54 Mio. Euro erzielt. Mehr Infos unter: hg-se.com, chargeone.de

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.