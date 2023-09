Silber - Die großen Leitplanken

Oftmals heben wir an dieser Stelle den „Charme der hohen Zeitebene“ hervor. Was wir damit meinen, lässt sich exemplarisch anhand des Quartalscharts des Silberpreises aufzeigen. Im bisherigen Verlauf des 3. Quartals verblieb das Edelmetall innerhalb der Handelsspanne der vorangegangenen 3-Monats-Periode. In der Konsequenz entsteht bisher ein sog. Innenstab, womit der Silberpreis dem seit Anfang 2021 bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 23,44 USD) Tribut zollt. Aus Sicht der Bullen wäre es bis zum Quartalsultimo wichtig, noch ein wenig zuzulegen, um den beschriebenen Korrekturtrend zu den Akten zu legen. Gelingt dieser Befreiungsschlag, könnte die Kursentwicklung der letzten gut zweieinhalb Jahre letztlich als trendbestätigende Flagge interpretiert werden (siehe Chart). Bei einem Sprung über die horizontalen Hürden aus diversen Hoch- und Tiefpunkten der letzten 13 Jahre bei rund 26 USD würde dieses konstruktive Chartmuster eine zusätzliche Bestätigung erfahren. Dann wäre auch das diskutierte „inside quarter“ nach oben aufgelöst. Auf der Unterseite gilt es dagegen, die Marke von 21 USD nicht mehr zu unterschreiten.

Silber (Quarterly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.