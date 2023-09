EQS-News: Klöckner & Co erneut für beste Kapitalmarktkommunikation im SDAX ausgezeichnet

EQS-News: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Klöckner & Co erneut für beste Kapitalmarktkommunikation im SDAX ausgezeichnet



22.09.2023 / 08:00 CET/CEST

manager magazin und HHL Leipzig Graduate School of Management haben Klöckner & Co zum Sieger im SDAX beim Wettbewerb „Investorsʼ Darling“ 2023 gekürt

Unternehmen belegt zum zweiten Mal in Folge die Spitzenplatzierung im SDAX

Expertenjury würdigte insbesondere die klare und transparente Darstellung des Geschäftsmodells und des Wertmanagements im Geschäftsbericht

Duisburg, 22. September 2023 – Klöckner & Co SE („Klöckner & Co“) hat im diesjährigen Wettbewerb „Investorsʼ Darling“ um die beste Kapitalmarktkommunikation im SDAX den ersten Platz belegt. Damit hat das Unternehmen die Spitzenplatzierung aus dem Vorjahr bestätigt.

Die Expertenjury begründete die wiederholte Spitzenplatzierung von Klöckner & Co insbesondere mit der klaren und transparenten Darstellung des Geschäftsmodells und des Wertmanagements im Geschäftsbericht.

Guido Kerkhoff, Vorsitzender des Vorstands von Klöckner & Co, sagt: „Bei Klöckner & Co legen wir großen Wert auf eine transparente Kapitalmarktkommunikation. Wir freuen uns daher sehr, dass die Experten unsere Anstrengungen bei der Kommunikation unseres Geschäftsmodells und Wertmanagements mit einer Spitzenplatzierung honoriert haben.“

„Investorsʼ Darling“ ist einer der renommiertesten Wettbewerbe für Kapitalmarktkommunikation und wird jährlich vom manager magazin und der HHL Leipzig Graduate School of Management in Kooperation mit Berenberg durchgeführt. Die Expertenjury analysiert dabei die Aktivitäten und Maßnahmen in den Bereichen Reporting und Investor Relations sowie den Kapitalmarktauftritt der 159 größten deutschen Unternehmen aus DAX, MDAX und SDAX.



Über Klöckner & Co:

Klöckner & Co ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 90.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 9,4 Mrd. €. Mit dem Ausbau seines Portfolios an CO 2 -reduzierten Werkstoffen, Service- und Logistikleistungen unter der neuen Dachmarke Nexigen® unterstreicht das Unternehmen seine Rolle als Pionier einer nachhaltigen Stahlindustrie. Gleichzeitig hat sich Klöckner & Co als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Servicekette zu digitalisieren und weitgehend zu automatisieren. So möchte sich das Unternehmen zum führenden One-Stop-Shop für Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und Amerika entwickeln.

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet.

ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.



Kontakt zu Klöckner & Co SE:

Presse

Christian Pokropp – Pressesprecher

Head of Corporate Communications | Head of Group HR

+49 203 307-2050

christian.pokropp@kloeckner.com