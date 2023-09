EQS-News: LF Legal Finance SE gründet Tochterfirma in London

Emittent / Herausgeber: LF Legal Finance SE / Schlagwort(e): Sonstiges/Fusionen & Übernahmen

LF Legal Finance SE gründet Tochterfirma in London



22.09.2023 / 12:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Prozessfinanzierer LF Legal Finance SE hat eine Tochterfirma in London gegründet, die Legal Finance Processing Ltd. Über die Legal Finance Processing Ltd. sollen zukünftig internationale Prozessfinanzierungen, nicht nur in Großbritannien, durchgeführt werden.



Legal Finance finanziert Prozesse und juristische Ansprüche direkt und indirekt, unter anderem über die Legal Finance International GmbH, sowie über SPVs (Special Purpose Vehicles).



Mit der Legal Finance Processing Ltd. überschreitet Legal Finance außerdem erstmals die Grenzen der EU. Zwar gehören zum Finanzierungsportfolio von Legal Finance bereits jetzt Fälle außerhalb der EU - jetzt wird aber erstmals offiziell der Boden für den Ausbau des internationalen Finanzierungsportfolios bereitet.



Legal Finance verhandelt weiter über die Finanzierung diverser neuer Verfahren und prüft weitere Verfahren und Ansprüche, deren Finanzierung beabsichtigt ist.



Im Falle der positiven Finanzierungsprüfung, der Finanzierung und des Prozessgewinns erwartet Legal Finance signifikante Mittelzuflüsse.

LF Legal Finance SE

Thurn-und Taxis-Platz 6

60313 Frankfurt am Main



Internet:

E-Mail: info@legalfinance.online

Telefon: 069 8700184-10

Telefax: 069 8700184-19

Handelsregister: AG Frankfurt HRB 127394

LEI: 391200W89Q4BYWJ9VZ03



Legal Finance ist ein Prozessfinanzierer aus Frankfurt am Main, der in internationale Rechtsansprüche und Gerichtsprozesse investiert. Legal Finance finanziert sowohl übliche Gerichtsprozesse, z.B. in Deutschland, als auch internationale Großverfahren, Massenverfahren, spekulative Forderungen, Insolvenzforderungen, Spezialverfahren, z.B. Staatshaftung, UDRP, URS, ADR u.ä., Vollstreckungen und Inkasso. Legal Finance finanziert unter anderem über die Legal Finance International GmbH (Düsseldorf).



Thurn-und Taxis-Platz 660313 Frankfurt am MainInternet: https://legalfinance.online/ E-Mail: info@legalfinance.onlineTelefon: 069 8700184-10Telefax: 069 8700184-19Handelsregister: AG Frankfurt HRB 127394LEI: 391200W89Q4BYWJ9VZ03Legal Finance ist ein Prozessfinanzierer aus Frankfurt am Main, der in internationale Rechtsansprüche und Gerichtsprozesse investiert. Legal Finance finanziert sowohl übliche Gerichtsprozesse, z.B. in Deutschland, als auch internationale Großverfahren, Massenverfahren, spekulative Forderungen, Insolvenzforderungen, Spezialverfahren, z.B. Staatshaftung, UDRP, URS, ADR u.ä., Vollstreckungen und Inkasso. Legal Finance finanziert unter anderem über die Legal Finance International GmbH (Düsseldorf).

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.