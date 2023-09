DAX® - Septemberhoch als Zünglein an der Waage!

Der September wird (bisher) seinem Ruf als schlechtester Börsenmonat des Jahres gerecht. Dennoch notierte der DAX® seit 1988 in 31 von 35 Fällen zum Jahresultimo über dem Low vom September (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 11. September). Unter dem Strich hat ein Rückschlag im September also oftmals den Grundstein für eine klassische Jahresendrally gelegt. Doch wie lässt sich der Start des möglichen Jahresschlussspurts konkret „timen“? Die entscheidende Rolle kommt in diesem Kontext dem Hoch des „Crash-Monats September“ (15.989 Punkte) zu. Auf Basis der Daten seit 1988 gelang den deutschen Standardwerten im Oktober 17 Mal der Spurt über das Hoch des Vormonats. Die Performance bis zum Jahresultimo fiel danach niemals negativ aus. Mit anderen Worten: Ein zeitnaher Anstieg über die Marke von 15.989 Punkten käme deshalb einem sehr starken Signal gleich. Im Durchschnitt konnte der DAX® nach einem solchen Ausbruch bis Silvester weitere Anschlussgewinne von 7,09 % verbuchen. Das ist eine Größenordnung, welche gerne als Gesamtjahresertrag am Aktienmarkt unterstellt wird. Der Spurt auf ein neues Verlaufshoch sollte unbedingt im Oktober erfolgen, ansonsten sinken die DAX®-Erfolgsaussichten bis Silvester – die zeitliche Dimension ist also ebenfalls wichtig.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

