Platin: In volatiler Seitwärtsspanne

Seit Juni dieses Jahres schwankt Platin zwischen 882 und in der Spitze grob 975 US-Dollar seitwärts, innerhalb dessen sich die Trendverläufe in unregelmäßigen Abständen abwechseln. Seit Anfang dieses Monats herrscht eine untergeordnete Aufwärtsbewegung, die bislang in zwei Wellen vollzogen wurde. Demnach gibt es die Chance auf eine dritte Welle und damit kurzfristiges Aufwärtspotenzial.

EMA 200 im Fokus

Die womöglich am Freitag gestartete zweite Kaufwelle und damit letzter Teil eine 1-2-3-Erholungsbewegung könnte nun Aufwärtspotenzial an den EMA 200 bei 964 US-Dollar freigesetzt haben, ein weiteres Ziel darüber läge sogar um 975 US-Dollar und würde sich für ein mehrtägiges Lang-Investment anbieten. Auf der Unterseite sollte das Donnerstagstief von 915 US-Dollar allerdings nicht mehr unterschritten werden, dies würde nämlich die Abwärtsrisiken zurück auf die Jahrestiefs bei 882 US-Dollar erheblich steigern. Wegen der kurzen Anlagedauer bedarf es eine sehr engmaschige Beobachtung und schnellen Reaktionszeit.