BVB Aktie verliert fast 2 Prozent – die Gründe und Aussichten

Die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA notiert am Mittwochvormittag mit einem Abschlag von 1,8 Prozent gegenüber dem Schlusskurs des vorherigen Handelstages deutlich in der Minuszone. Bereits zu Wochenbeginn musste die psychologisch bedeutende 4-Euro-Marke preisgegeben werden. Insbesondere die globalen Inflations- und Zinssorgen dürften das Marktumfeld für Aktien derzeit herausfordernd gestalten.

Inflations- und Zinssorgen trüben Stimmung am Aktienmarkt hierzulande ein

Übergeordnet ist offensichtlich auch die BVB Aktie nicht von den schwelenden Inflations- und Zinssorgen dies- und jenseits des Atlantiks befreit. Anleger fürchten, dass das Zinsniveau insbesondere in den USA länger hochbleiben könnte als bisher gedacht.