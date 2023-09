Silber: Chartbild hellt sich weiter auf!

Werbung

Die Lage: Anhaltende Inflationsgefahren sorgen bei Silber für Support!

Der Silberpreis präsentierte sich in den vergangenen Handelstagen deutlich erholt. Für Support sorgten dabei unter anderem die Aussagen der US-Notenbank Fed zur weiteren Geldpolitik. Laut US-Notenbankchef Jerome Powell ist angesichts der weiter anhaltenden Inflationsgefahren ein Ende der restriktiven Geldpolitik der US-Notenbank derzeit noch nicht abzusehen. Angesichts der nach wie vor robusten Verfassung der US-Konjunktur und des US-Arbeitsmarktes dürfte demnach noch im Jahr 2023 mit einer weiteren Leitzinsanhebung zu rechnen sein. Entsprechend konnte in diesem Zusammenhang neben Gold auch Silber von seinem Nimbus als „sicherer Hafen“ profitieren.

Die Perspektive: Silbernachfrage sollte sich dank Stimuli für China weiter erholen!

Auch die zuletzt gesehene Erholung des US-Dollars gegenüber dem Euro sorgte kaum für Abgabedruck, was bullisch zu werten ist. Da Silber wie andere Industrie- und Edelmetalle in US-Dollar gehandelt wird, verteuert sich der Kauf dadurch für Investoren außerhalb des US-Dollarraums, was zuletzt vor allem in Emerging Markets wie Indien zuletzt für schwächere Silberabsätze gesorgt hatte. Die jüngst von der chinesischen Zentralregierung eingeleiteten Maßnahmen zur schwächelnden Binnenkonjunktur, die unter anderem eine Senkung der Mindestreservesätze für Banken sowie Stützungsmaßnahmen für den schwächelnden chinesischen Immobilienmarkt beinhalten, sprechen nach Einschätzung von Marktbeobachtern für steigende Notierungen bei Silber. Denn die Volksrepublik China ist der mit Abstand der weltweit größte Silberimporteur. Erholt sich die chinesische Binnenkonjunktur zum Ende des laufenden Jahres, wird auch die Silbernachfrage im Reich der Mitte wieder anziehen, da das Industriemetall nicht nur in der Elektronik- und Halbleiterbranche, sondern insbesondere auch in der Solarindustrie sowie im Bereich Elektromobilität eine wichtige Rolle spielt. Da China seine Solarkapazitäten massiv nach oben fährt und E-Autobauer wie BYD, Li Auto oder XPeng Rekordabsätze verbuchen, stehen die Chancen gut, dass die Silberimporte in den kommenden Monaten wieder deutlich anziehen.

Trading-Taktik: Nachdem Rücksetzer im Bereich des Supports bei 22,50 USD zuletzt mit Käufen beantwortet wurden, konnten sich die Silbernotierungen zuletzt oberhalb der 23-USD-Marke stabilisieren. Damit hat sich das Chartbild beim Silberpreis wieder deutlich aufgehellt. Es bietet sich an, hier mit einem Stop-Loss im Bereich der 20-USD-Marke auf eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung zu spielen!

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DV1XZ1 ) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Silber Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negative wie positive) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen des Silber Future Contract-Rohstoffs. Sollte der Kurs des Silber Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Knock-Out-Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichem Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,00.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Stand: 26.09.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion