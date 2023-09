Cisco: Mit der Übernahme von Splunk möchte Cisco zum grössten Softwareunternehmen der Welt aufsteigen

Cisco steht vor dem größten Deal seiner Geschichte

Der Netzwerkspezialist plant nun den teuersten Zukauf seiner Firmengeschichte zu tätigen. Mit der Übernahme von Splunk verfolgt Cisco den Plan, zu einem der größten Softwareunternehmen weltweit aufzusteigen und sein Firmenprofil neu zu formen. So gab das Unternehmen am 21.09.2023 bekannt, dass es den IT-Sicherheitsspezialisten Splunk für eine Summe von 157 USD pro Aktie in bar übernehmen wird. Es handelt sich um einen der bedeutendsten Abschlüsse in der Technologiebranche, der etwa 28 Mrd. USD (26,3 Mrd. Euro) schwer ist. Die Übernahme wird die Transformation des Geschäftsmodells zu einem wiederkehrenden Umsatz beschleunigen, der aus den Abogebühren für den Clouddienst entsteht. Der Zukauf wurde bereits von den Verwaltungsräten beider Unternehmen genehmigt. Die Regulierungsbehörden und Splunk-Aktionäre haben noch nicht zugestimmt. Das Cisco-Management geht davon aus, dass der Abschluss im 3. Quartal 2024 stattfinden wird.

