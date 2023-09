Delta Air Lines meldet Dividende

Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines Inc. (ISIN: US2473617023, NYSE: DAL) zahlt am 2. November 2023 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,10 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 12. Oktober 2023. Im August 2023 nahm Delta Air Lines die Zahlung einer Dividende (0,10 US-Dollar) wieder auf, nachdem diese im Frühjahr 2020 ausgesetzt wurde.

Auf das Jahr hochgerechnet ergibt sich eine Summe von 0,40 US-Dollar an Dividende. Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Aktienkurs von 36,95 US-Dollar (Stand: 28. September 2023) 1,08 Prozent.

Der Umsatz lag im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 bei 15,58 Mrd. US-Dollar nach 13,82 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie am 13. Juli 2023 mitgeteilt wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn (GAAP) von 1,83 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 735 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Die Fluggesellschaft mit Firmensitz in Atlanta hat jährlich nach eigenen Angaben fast 200 Mio. Kunden und beschäftigt rund 90.000 Mitarbeiter.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 12,45 Prozent im Plus (Stand: 28. September 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 23,59 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de