EQS-News: KAP AG: NEUE VORSTANDSBESETZUNG DOKUMENTIERT KONTINUITÄT – DR. HARTMUT SAUER NEUES VORSTANDSMITGLIED

KAP AG: NEUE VORSTANDSBESETZUNG DOKUMENTIERT KONTINUITÄT – DR. HARTMUT SAUER NEUES VORSTANDSMITGLIED Marten Julius wird Sprecher des Vorstands

Dr. Sauer führt weiterhin das Segment surface technologies Fulda, 29. September 2023 – Der Aufsichtsrat der KAP AG („KAP“), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), hat Dr. Hartmut Sauer (56) für zunächst drei Jahre in den Vorstand des Unternehmens berufen. Darüber hinaus wurde Marten Julius zum Sprecher des Vorstands ernannt. Sein Vertrag wurde bereits Anfang des Jahres verlängert und läuft ab dem 1. Oktober 2023 für weitere drei Jahre. Christian Schmitz, Aufsichtsratsvorsitzender der KAP AG: „Für uns war durch die interne Besetzung die operative und personelle Kontinuität in der Unternehmensführung sehr wichtig. Daher freuen wir uns, dass wir mit Herrn Dr. Sauer einen erfahrenen und angesehenen Experten aus dem Unternehmen in unseren Vorstand berufen konnten. Zudem war uns sehr wichtig, dass wir Herrn Julius, der unseren Finanzbereich seit über drei Jahren sehr erfolgreich leitet, für mindestens drei weitere Jahre im Vorstand gewinnen konnten und er ab sofort als dessen Sprecher fungiert.“ Hartmut Sauer hat an der Universität Siegen im Fach Maschinenbau promoviert, kam 2019 zu KAP und war davor unter anderem zwölf Jahre als Werksleiter und Geschäftsführer bei der AHC Oberflächentechnik GmbH tätig. Bei KAP verantwortete er als Leiter das Segment precision components und seit Mai letzten Jahres das Segment surface technologies. Die Aufgabe als Segmentleiter behält er weiterhin bei. Kontakt:

KAP AG

Kai Knitter

Head of Investor Relations & Corporate Communications

investorrelations@kap.de

+49 661 103 327

Über die KAP AG

Die KAP AG ist eine börsennotierte Industrieholding im gehobenen Mittelstand, die attraktive Wachstumschancen in ihren jeweiligen Nischenmärkten wahrnimmt. KAP konzentriert sich dabei aktuell auf vier unterschiedliche Segmente: engineered products, flexible films, surface technologies und precision components. An der langfristig nachhaltigen Wertentwicklung beteiligt der Konzern seine Aktionäre über eine attraktive Dividende. Derzeit ist die KAP AG mit 24 Standorten und rund 2.700 Mitarbeitern in elf Ländern präsent. KAP ist Teilnehmer der Global-Compact-Initiative der Vereinten Nationen und hält sich an deren prinzipienbasierten Ansatz für verantwortungsvolles Handeln. Die Aktien der KAP AG notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard, ISIN DE0006208408).

29.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

