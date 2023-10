Allianz-Finanzchef geht zu Generali - Bäte bleibt bis 2028 Konzernchef

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Allianz verliert ihren Finanzvorstand Giulio Terzariol an den italienischen Konkurrenten Generali . Der 51-jährige Italiener werde zum 31. Dezember von seinem Amt entbunden, um seine Karrieremöglichkeit außerhalb der Allianz wahrnehmen zu können, teilte die Allianz am Montag in München mit. Die Generali gab zudem bekannt, dass Terzariol ab Januar eine neu gegründete Einheit leitet, in der alle Versicherungsgeschäfte gebündelt werden. Zuvor hatte die italienische Zeitung "La Stampa" über den Wechsel berichtet.

Dem Bericht zufolge sei Terzariol auch ein Kandidat für die Nachfolge des Unternehmenschefs. Bei der Allianz folgt Claire-Marie Coste-Lepoutre Terzariol auf dem wichtigen Posten des Finanzvorstands.

Der Münchener Konzern sorgte auch an der Führungsspitze für Klarheit. Das Mandat von Oliver Bäte als Vorsitzender des Vorstands sei bis zur Hauptversammlung 2028 verlängert worden. Der 58-Jährige ist seit 2008 bei der Allianz und ist seit Mai 2015 Konzernchef./zb/jha/