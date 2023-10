Direkt zum Video auf YouTube

Zumindest kurzfristig sorgen die Nachrichten über eine vorläufige Verhinderung des Shutdowns in den USA für etwas Beruhigung an den Aktienmärkten. Der Dax hat allerdings die morgendlichen Gewinne bereits wieder abgegeben.

Der Deutschen Bank droht derweil weiteres Ungemach: jetzt hat die BaFin einer Sonderbeauftragten abgestellt, der die Bank direkt vor Ort unter die Lupe nimmt. Bei Novo Nordisk ist ein Streit um Patentrechte zum Wirkstoff der Abnehmspritze Wegovy entbrannt. Ist die Marktführerschaft hier in Gefahr? Und Nvidia scheint bereits am nächsten Kracher in Bezug auf die Leistung seiner KI-Chips in Planung, obwohl die aktuelle Generation für die Konkurrenz schon unerreichbar ist. Das und mehr sind die Themen der heutigen Sendung.