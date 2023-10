Direkt zum Video auf YouTube

Am Tag der Deutschen Einheit zeigen sich die Märkte am Vormittag erwartungsgemäß ruhig. Zeit, um auf wichtige Entwicklungen einiger Einzelwerte zu schauen.

So zum Beispiel Novo Nordisk, dessen Aktien gestern schon Thema bei Mahlzeit waren - hier kann eine enorme Unsicherheit ausgeräumt werden, aber komplette Entwarnung gibt es noch nicht. Neben den Versorgern stand gestern auch die Solarbranche auf der Abschussliste der Investoren. Martin zeigt die Gründe auf. Tesla enttäuschte gestern im Bereich der Absätze und der Produktion, die Aktie zeugte sich am Ende aber unbeeindruckt. Das und mehr heute in der Live-Sendung.