EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Kilimanjaro Group baut Marktposition in Großbritannien weiter aus und eröffnet Standort in Wales

EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Kilimanjaro Group baut Marktposition in Großbritannien weiter aus und eröffnet Standort in Wales



04.10.2023 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

DEAG: Kilimanjaro Group baut Marktposition in Großbritannien weiter aus und eröffnet Standort in Wales

Berlin, 4. Oktober 2023 – Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft („DEAG“) setzt ihren dynamischen Expansionskurs in Europa weiter fort. Die britische DEAG-Tochtergesellschaft Kilimanjaro Group stärkt ihre Präsenz in Wales mit der Eröffnung eines eigenen Büros. Damit ist die DEAG über Kilimanjaro in Großbritannien nunmehr als vollständig nationaler Veranstalter mit Standorten in England, Schottland und Wales vertreten. Großbritannien ist einer der Kernmärkte der DEAG – der Konzern zählt dort seit 2014 zu den führenden Veranstaltern mit enormem Wachstum. In Wales hat die Kilimanjaro Group in den vergangenen Jahren unter anderem Konzerte mit Ed Sheeran und den Stereophonics sowie das Musikfestival Wakestock veranstaltet. Die DEAG wird ihre vielfältigen Aktivitäten in UK durch die Eröffnung des neuen Standorts noch enger miteinander verzahnen und Angebote bündeln können. Synergieeffekte ergeben sich für die DEAG insbesondere für das Ticketing- und Live-Entertainment-Geschäft unter anderem durch Kooperationen mit den DEAG-Tochtergesellschaften Regular Music in Schottland und Singular Artists in Irland sowie den Ticketing-Plattformen myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie.

Geschäftsführer am Standort Wales wird Pablo Janczur. Der Promoter verfügt über langjährige Erfahrung im Musikbusiness und hat in den letzten 20 Jahren eine Vielzahl von Konzerten und Events mit internationalen Künstlern wie unter anderem Simply Red, Pete Tong, Bryan Adams, Gerry Cinnamon, Lionel Richie, Queens of the Stone Age, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Diana Ross, George Ezra and Sam Fender erfolgreich durchgeführt.

Detlef Kornett, Co-CEO der DEAG: ”Die DEAG expandiert mit Kilimanjaro erfolgreich weiter. Durch die Eröffnung des neuen Standorts in Wales kann Kilimanjaro noch flexibler als nationaler Promoter agieren und die Bedürfnisse der Besucher in Wales passgenau bedienen. Wir erwarten durch die Zusammenarbeit mit unseren weiteren Tochtergesellschaften in UK und darüber hinaus deutliche Wachstumsimpulse. Wir freuen uns, mit Pablo Janczur als Geschäftsführer am Standort Wales einen erfahrenen Experten mit umfangreichem Know-how und einem breiten Branchennetzwerk in der DEAG-Familie begrüßen zu dürfen.“

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment, produziert und promotet Live-Events aller Genres und Größenordnungen in Europa. Mit ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 20 Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland und Dänemark präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events.

Gegründet 1978 in Berlin, zählen heute die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment, Spoken Word & Literary Events, Arts+Exhibitions und das Ticketing zu den Kerngeschäftsfeldern der DEAG. Live Entertainment für alle Generationen inklusive Arts+Exhibitions sind wichtige Bausteine für die Weiterentwicklung des DEAG-eigenen Content.

Für rund 6.000 Veranstaltungen werden jährlich über 10 Mio. Tickets für eigenen und Dritt-Content umgesetzt – ein kontinuierlich wachsender Anteil davon über die konzerneigenen E-Commerce-Plattformen myticket .de , myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie.

Die DEAG ist damit hervorragend für weiteres Wachstum positioniert.

Investor & Public Relations

Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: 0049 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de