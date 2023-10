AKTIE IM FOKUS: Mirati Therapeutics schnellen hoch - Kreise: Sanofi interessiert

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine mögliche Übernahme von Mirati Therapeutics hat am Donnerstag dessen Papiere in die Höhe schnellen lassen. Nachdem die Aktien des Krebstherapie-Spezialisten zeitweise vom Handel ausgesetzt waren, gewannen sie danach mehr als ein Drittel und erreichten das höchste Kursniveau seit Anfang Dezember. Zuletzt verbuchten sie noch einen Aufschlag von 25,7 Prozent auf 53,90 US-Dollar.

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass der französische Pharmakonzern Sanofi eine mögliche Übernahme von Mirati auslote./ajx/he