CTS Eventim schraubt Erwartungen erneut nach oben

München (Reuters) - Die bevorstehenden Konzerttourneen von Taylor Swift und Peter Maffay machen den Ticketvermarkter und Event-Veranstalter CTS Eventim noch optimistischer.

Der Umsatz werde in diesem Jahr deutlich die Marke von zwei Milliarden Euro (Vorjahr: 1,92 Milliarden Euro) übertreffen, teilte CTS Eventim am Donnerstag mit. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) werde deutlich über 400 (384) Millionen Euro liegen. Es ist das zweite Mal in sechs Wochen, dass CTS Eventim die Erwartungen erhöht. Bis Mitte August hatte der Vorstand angesichts der Corona-Nachholeffekte im vergangenen Jahr noch mit stagnierenden Umsätzen und Gewinnen gerechnet. Seither war CTS von höheren Zahlen ausgegangen, ohne die Steigerungsrate zu beziffern.

Im abgelaufenen dritten Quartal brummte laut CTS Eventim vor allem der Online-Ticket-Verkauf - auch dank des Vorverkaufs für Maffay und Swift. Weltweit habe die Zahl der verkauften Eintrittskarten um 35 Prozent zugelegt, in Deutschland allein um 43 Prozent. Die genauen Quartalszahlen will CTS am 21. November nennen.

Die neue Prognose trieb die CTS-Aktie um sechs Prozent nach oben.

