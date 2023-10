Der Dax ist im frühen Handel mit rund 0,5 Prozent im Plus. Damit hat er die Wochenverluste leicht verringert. Mit Spannung wird der US-Arbeitsmarktbericht erwartet. Fällt er robust aus, wird es wohl zu einer weiteren Zinserhöhung kommen. Die SEC klagt gegen Musk wegen dessen zahlreichen Kehrtwenden bei der Twitter-Übernahme. Google weiht heute ein Rechenzentrum in Hanau ein.

Gut eine Stunde nach Handelsbeginn liegt der Dax mit fast 0,5Prozent im Plus bei 15.143 Punkten. Der Wochenverlust bisg gestern lag bei rund 2,4 Prozent. Mit dem Plus seit Handelsbeginn hat er sich auf rund 1,9 Prozent verringert.

Mit Spannung wird der Bericht zum US-Arbeitsmarkt erwartet, der um 14:30 MEZ veröffentlicht wird. Fällt er schwächer als erwartet aus, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer Zinspause.

SEC verklagt Elon Musk

Die SEC will Elon Musk vor Gericht zur Aussage in ihren Untersuchungen zu seinem Twitter-Kauf zwingen. Die Behörde reichte dafür am Donnerstag eine Klage in San Francisco ein.

Die SEC prüft Musks öffentliche Äußerungen und Aktienkäufe rund um Twitter. Sie untersucht den Deal seit Frühjahr 2022.

Der SEC-Klage zufolge weigerte Musk sich im September, nach einer Vorladung auszusagen, obwohl er der Befragung zunächst zugestimmt hatte. Sein Anwalt Alex Spiro sagte der Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag, Musk habe in der Untersuchung bereits mehrfach ausgesagt: „Genug ist genug.“

Der Grund für die Ermittlung: die zahlreichen Kehrtwenden Musks, die sich wie ein Drehbuch für einen Wirtschaftskrimi lesen.

Zuerst gab er zu spät seine Aktienbeteiligungen bekannt

Dann wollte er Twitter komplett übernehmen für 44 Mrd. USD

Musk unterzeichnete deswegen bereits Verträge mit Twitter

Dann wollte er die Übernahme platzen lassen

Twitter verklagte Musk

Musk stimmte dem Kauf schließlich wegen fehlender Erfolgsaussichten zustimmte dem Kauf

Die SEC dürfte ursprünglich die Verzögerung bei der Bekanntgabe von Musks Twitter-Beteiligung auf den Plan gerufen haben. Musk erreichte einen Anteil von 9,2 Prozent der Twitter-Aktien im März - machte dies aber erst im April öffentlich.

Nach den Regeln muss das Überschreiten der Marke von 5 Prozent an einem börsennotierten Unternehmen binnen zehn Tagen bekannt gegeben werden.

WSJ: ExxonMobil will Pioneer Natural Resources kaufen

Das „Will Street Journal“ berichtet: ExxonMobil will expandieren und den Schieferöl-Spezialisten Pioneer Natural Resources kaufen. Der Wert des Megadeals: rund 60 Mrd. USD.

Es wäre Exxons größter Zukauf seit der Großfusion mit Mobil 1999.

Mit dem Kauf würde sich ExxonMobil im Westen von Texas und in New Mexico verstärken. Der Konzern hat die Region als zentral für seine Wachstumsabsichten bezeichnet. ExxonMobil hat angesichts der angeschwollenen Energiepreise infolge der westlichen Sanktionen gegen Russland einen Rekordgewinn von fast 56 Mrd. USD erzielt.

Marktkapitalisierung der beide Firmen:

Pioneer: 50 Mrd. USD

Exxon: 436 Mrd. USD

Google eröffnet erstes eigenes Cloud-Rechenzentrum in Deutschland

Google eröffnet an diesem Freitag (15.00 Uhr) in Hanau sein erstes eigenes Cloud-Rechenzentrum in Deutschland. In der Anlage werden nicht Daten von Verbrauchern verarbeitet und gespeichert, sondern Speicher- und Cloud-Dienste für gewerbliche Kunden von Google Cloud bereitgestellt.

Referenzkunden sind die Commerzbank, der Automobilzulieferer Fehrer und die Lufthansa. Die Anlage solle helfen, die wachsende Nachfrage nach Cloud-Diensten in Deutschland zu bedienen.

Das Rhein-Main-Gebiet ist ein bundesweiter Schwerpunkt für große Rechenzentren. Grund ist unter anderem einer der weltgrößten Internetknoten in Frankfurt, DE-Cix, der rund 20 Kilometer von dem neuen Google-Rechenzentrum entfernt ist.

Google arbeitet seit Jahren daran, sich aus der Abhängigkeit vom Werbegeschäft im Internet zu befreien und neue Erlösquellen zu finden. Daher beschloss das US-Unternehmen 2021 große Investitionen in den Standort Deutschland, um diesen lukrativen Cloud-Markt nicht den Marktführern Amazon AWS und Microsoft oder deutschen Anbietern wie Ionos aus dem United-Internet-Konzern zu überlassen. Bis 2030 sollen sich die Investitionen in Deutschland auf gut eine Milliarde Euro summieren.

Deutschland: Industrie erhält deutlich mehr Aufträge als erwartet

Die Industrie in Deutschland hat im August deutlich mehr Aufträge an Land gezogen als erwartet. Gegenüber dem Vormonat erhöhten sich die Bestellungen um 3,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte.

Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 1,5 Prozent gerechnet. Der Anstieg folgt auf einen starken Rückgang im Vormonat, der allerdings auch auf Sondereffekten basierte. Der Rücksetzer fiel nach neuen Daten mit 11,3 Prozent nicht ganz so deutlich aus wie bisher bekannt.

Redaktion onvista/dpa-AFX