EQS-News: Daldrup & Söhne AG: Daldrup & Söhne AG steigert EBIT in H1 um 15,3 %

EQS-News: Daldrup & Söhne AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Sonstiges

Daldrup & Söhne AG: Daldrup & Söhne AG steigert EBIT in H1 um 15,3 %



06.10.2023 / 11:19 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



CORPORATE NEWS Daldrup & Söhne AG steigert EBIT in H1 um 15,3 % Konzern-Gesamtleistung um 36,0 % erhöht auf 24,1 Mio. Euro

Konzern-EBIT mit 1,4 Mio. Euro erneut über Vorjahr (1,2 Mio. Euro)

Auftragslage komfortabel, Konzern-Auftragsbestand Ende September bei 38,0 Mio. Euro

Solide Eigenkapitalquote von 57,0 %

Konzern-Prognose 2023 bestätigt: rund 41 Mio. Euro Gesamtleistung, EBIT-Marge von 3 % bis 5 % der Gesamtleistung Oberhaching / Ascheberg, 6. Oktober 2023 - Der Bohrtechnik- und Geothermiespezialist Daldrup & Söhne AG (ISIN DE0007830572) erzielte im ersten Halbjahr 2023 auf Konzernebene eine Gesamtleistung von 24,1 Mio. Euro (Vorjahr 17,7 Mio. Euro). Das Halbjahresergebnis zum 30.06. vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte der Konzern auf 2,7 Mio. Euro (2,4 Mio. Euro). Daldrup erzielte auf Konzernebene ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 1,4 Mio. Euro (1,2 Mio. Euro), das entspricht einer Marge von 5,9 % (7,0 %) bezogen auf die Gesamtleistung. Der Halbjahresüberschuss im Konzern (EAT) betrug 0,7 Mio. Euro (0,4 Mio. Euro). Daraus leitet sich ein Ergebnis pro Aktie (EPS) von 12 Cent (7 Cent) ab. Das erste Halbjahr 2023 war für die Daldrup & Söhne AG trotz des allgemein schwachen wirtschaftlichen Umfeldes gekennzeichnet von einer positiven operativen Entwicklung in allen Geschäftsbereichen. In ihr Kerngeschäft hat die Daldrup & Söhne AG bis dato rund 0,5 Mio. Euro zur Effizienzsteigerung investiert. Mittelfristig soll auch über diesen Weg die Profitabilität weiter nachhaltig verbessert werden. Das Halbjahresergebnis kommentiert Andreas Tönies, Vorstandsvorsitzender der Daldrup & Söhne AG: „Die Nachfrage nach Bohrdienstleistungen für Geothermieprojekte nimmt deutlich zu. Mit dem Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung stehen Kommunen und Stadtwerke in der Pflicht, die Wärmeversorgung zügig zu dekarbonisieren. Geothermie kann in den meisten Regionen Deutschlands erneuerbare, grundlastfähige Wärme bereitstellen und speichern: sei es aus tiefen oder mitteltiefen Reservoiren und Aquiferen, sei es mit Erdwärme-Sonden oder über Wasser-Luft-Wärmepumpen. Klar ist aber: ohne sachkundige Bohrungen lassen sich Erdwärme und Thermalwasser nicht erschließen und in die Wärmenetze einspeisen. Das setzt die Bohrdienstleistungen der Daldrup & Söhne AG in eine Schlüsselposition der Wärmewende. Das Halbjahresergebnis zeigt einmal mehr, dass wir die operative Ertragskraft des Daldrup-Konzerns weiter gestärkt haben. Wir sind davon überzeugt, aus einer guten Wettbewerbsposition heraus vom strukturellen Wachstum im Geothermiemarkt nachhaltig profitieren zu können.“ Auftragsbestand von 38,0 Mio. Euro sichert Auslastung bis weit ins Jahr 2024 Die Auftragslage in allen Geschäftsbereichen der Daldrup & Söhne AG ist gut. Per Ende September 2023 erreicht der Auftragsbestand rund 38,0 Mio. Euro (Vorjahr 27,1 Mio. Euro). Damit ist das Bohrgeschäft rechnerisch bis weit in das Jahr 2024 ausgelastet. Auch das mit Eintrittswahrscheinlichkeiten bewertete, für Daldrup relevante, bearbeitete Marktvolumen von rund 245 Mio. Euro (Vorjahr 136 Mio. Euro) als Aussicht auf mögliche Auftragsbestände in den kommenden Geschäftsjahren, deutet auf einen insgesamt weiterhin zufriedenstellenden Geschäftsverlauf hin. Die Nachfrage nach Explorationsbohrungen und Bohrungen für geothermische Strom- und Wärmeprojekte ist in der DACH-Region und Benelux ungebrochen rege. So stehen weitere Geothermieprojekte in München und im benachbarten Alpenraum für die Daldrup & Söhne AG zur Bohrung in den nächsten Quartalen an. Auch das Interesse norddeutscher Kommunen und Stadtwerke hat nach der erfolgreichen, geothermischen Erweiterung der Wärmeversorgung in Schwerin, die Daldrup mit zwei Bohrungen erschlossen hat, signifikant zugenommen. Die dortige Besonderheit liegt beispielhaft in der Kombination des geförderten Thermalwassers mit Großwärmepumpen. Vorstand bestätigt Prognose für das Geschäftsjahr 2023 Unter den Voraussetzungen, dass die laufenden Bohrprojekte planmäßig bis zum Jahresende abgerechnet werden können, bestätigt der Vorstand die Konzern-Prognose für das Geschäftsjahr 2023: Bei der aktuellen Auftragslage und anhaltender Auslastung von Mannschaften und Bohrgeräten geht die Geschäftsleitung davon aus, eine Gesamtleistung von rund 41°Mio. Euro bei einer EBIT-Marge zwischen 3°% und 5°% zu erreichen. SMC-Research hat in seinem heutigen Research-Update mit einem Kursziel von EUR 11,40 die bisher bestehende Kursprognose 11,80 grundsätzlich bestätigt und eine „Kaufen“ Empfehlung ausgesprochen. Hinweis: Der veröffentlichte Konzernhalbjahresbericht zum 30.06.2023 mit weiteren Details zur Geschäfts- und Ergebnisentwicklung sowie das Research-Update von SMC-Research stehen unter www.daldrup.eu unter Investor Relations zum Download zur Verfügung. Über die Daldrup & Söhne AG Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057) mit einer Unternehmenshistorie von mehr als 75 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Wassergewinnung sowie Environment, Development & Services (EDS). Im Geschäftsbereich Geothermie werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächennahe Geothermie (insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht, um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung zu nutzen. Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold). Dieser Bereich erbringt auch Bohrungen im Rahmen einer sicheren Endlagerfindung atomarer Hinterlassenschaften. Der Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS) umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von Grundwassergüte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen. Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert. Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika („USA“), Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Presse- & Investor Relations-Kontakt Daldrup & Söhne AG Falk v. Kriegsheim Fon +49 (0)2593-9593-29 Fax +49 (0)2593-9593-60 Bajuwarenring 17a ir@daldrup.eu 82041 Oberhaching www.daldrup.eu





Kontakt:

Daldrup & Söhne AG

Falk v. Kriegsheim

Fon +49 (0)2593-9593-29

ir@daldrup.eu

www.daldrup.eu



Bavariafilmplatz 7

82031 Grünwald/Geiselgasteig Kontakt:Daldrup & Söhne AGFalk v. KriegsheimFon +49 (0)2593-9593-29ir@daldrup.euwww.daldrup.euBavariafilmplatz 782031 Grünwald/Geiselgasteig

06.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com