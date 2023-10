dormakaba Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz/Dividende

Generalversammlung stimmt allen Anträgen zu



06.10.2023 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Rümlang, 6. Oktober 2023 – Die dormakaba Holding AG hat am 5. Oktober 2023 ihre ordentliche Generalversammlung abgehalten. 232 Aktionärinnen und Aktionäre nahmen persönlich teil. Insgesamt waren 2 793.762 stimmberechtigte Namensaktien vertreten, was 66.5 % des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals entspricht. Alle Anträge des Verwaltungsrats wurden von den Aktionärinnen und Aktionären genehmigt. Die Generalversammlung stimmte allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zu, einschliesslich der Auszahlung einer Dividende von 9.50 CHF pro Aktie. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 51.9 %, unter Berücksichtigung der Kosten für Initiativen im Zusammenhang mit dem Transformationsprogramm von dormakaba, aber ohne die Auswirkungen der revidierten Goodwill-Bilanzierung gemäss Swiss GAAP FER 30. Die Hälfte dieser Dividendenausschüttung wird aus dem Bilanzgewinn und die andere Hälfte aus den Reserven aus Kapitaleinlagen erfolgen. Die Zahlungen sind ab dem 11. Oktober 2023 geplant. Weiter genehmigte die Generalversammlung alle beantragten Wiederwahlen in den Verwaltungsrat, jeweils für die Amtsdauer von einem Jahr. Während Daniel Daeniker aus dem Verwaltungsrat zurücktrat, wurden Till Reuter und Ines Pöschel als neue unabhängige Mitglieder gewählt. Sie stärken die industrielle Expertise und die Kompetenz des Verwaltungsrats in der digitalen Transformation sowie in den Bereichen Governance, Nachhaltigkeit, Vergütung und Compliance. Seit am 1. Mai 2023 Svein Richard Brandtzæg das Präsidium übernommen hat, werden sowohl der Verwaltungsrat als auch seine Ausschüsse von unabhängigen und nicht-exekutiven Mitgliedern geleitet. Mit der Wahl von Ines Pöschel wurde die Frauenquote im Verwaltungsrat um weitere 10% erhöht. Im Rahmen einer Konsultativabstimmung stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre auch dem Vergütungsbericht 2022/23 zu. Ebenso genehmigt wurden der vorgeschlagene Maximalbetrag für die Vergütung des Verwaltungsrats bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 und der vorgeschlagene Maximalbetrag für die Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023/24 sowie die Anpassung der Statuten der dormakaba Holding AG an das revidierte Schweizer Aktienrecht. Ausserdem bestätigte die Generalversammlung PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr. Zudem wurde die Anwaltskanzlei Keller AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin ebenfalls für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Weitere Einzelheiten zur Generalversammlung 2023 sind unter www.dk.world/GV zu finden.

Patrick Lehn

Senior Manager Group External Communications / Press Officer patrick.lehn@dormakaba.com

+41 44 818 92 86 Siegfried Schwirzer

Head of Investor Relations



siegfried.schwirzer@dormakaba.com

+41 44 818 90 28 Download Bereich Medienmitteilung Disclaimer Diese Kommunikation kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschliesslich, aber nicht nur solche, die die Wörter «glaubt», «angenommen», «erwartet» oder Formulierungen ähnlicher Art verwenden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung des Unternehmens wider beinhalten Risiken und Unsicherheiten und sind auf der Grundlage von Annahmen und Erwartungen getroffen werden, die das Unternehmen derzeit für angemessen hält, sich jedoch als falsch erweisen können. Diese Aussagen sind mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten, da sie naturgemäss bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens und des Konzerns liegen, was zu erheblichen Unterschieden führen kann zwischen den tatsächlichen zukünftigen Ergebnissen, der finanziellen Lage, der Entwicklung oder Leistung des Unternehmens oder des Konzerns einerseits, und denjenigen, die in solchen Seite 3 / 3 dormakaba Holding AG l Hofwisenstrasse 24, 8153 Rümlang, Switzerland l P: +41 44 818 90 11 l www.dormakabagroup.com Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden andererseits. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen weiterhin zu melden, zu aktualisieren oder anderweitig zu überprüfen oder sie an neue Informationen oder zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ausser soweit durch geltendes Recht oder Vorschriften vorgeschrieben. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die zukünftige. Diese Kommunikation stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar. dormakaba®, dorma+kaba®, Kaba®, Dorma®, Ilco®, LEGIC®, Silca®, BEST® etc. sind geschützte Marken der dormakaba Gruppe. Aufgrund länderspezifischer Beschränkungen oder Marketingüberlegungen sind einige Produkte und Systeme der dormakaba Gruppe möglicherweise nicht in allen Märkten erhältlich.

Ende der Adhoc-Mitteilung