Lieber Aktiensegler,

die letzte Woche ist so manches passiert. Zeit, dass wir das in einem Wochenrückblick würdigen. Wir von der Aktienwelt360 möchten sicherstellen, dass du noch einmal die Chance hast, die besten und beliebtesten Artikel der letzten Woche zu lesen.

Viel Spaß mit unserer Auswahl und ein schönes Restwochenende!

Foto: Ajale via Pixabay

Dies ist die wohl langweiligste aber zugleich effektivste Aktienstrategie der Welt!

Foto: Carlos Pernalete Tua via Pexels

Mit diesen 2 Dividendenaktien baue ich mir ein passives Einkommen für’s Leben auf!

Ein passives Einkommen für’s Leben ist dein Ziel? Das ist zur Zeit alles andere als einfach. Konzentrieren wir uns auf die grundlegenden Eigenschaften.

Foto: Christoph Gössel

Diese längst abgeschriebene Aktie schlägt den Markt seit Jahren

An den Märkten sind die Aktienkurse seit Jahren auf Achterbahnfahrt. Diese vernachlässigte Aktie dagegen legt seit Jahren zu.

Foto: Pezibear via Pixabay

BASF-Aktie: Aktuelles Dividenden-Schnäppchen oder das Auslaufmodell 2023?

Die BASF-Aktie enttäuscht nun schon einige Jahre, doch in welche Richtung wird sie wohl in der nächsten Zeit laufen?

Foto: moerschy via Pixabay

Zeit für einen neuen Favoriten mit 5 % Dividendenrendite!

5 % Dividendenrendite sind immer eine Chance und auch ein Risiko. Bei meinem letzten Favoriten hat sich doch eher das Risiko gezeigt, Zeit für einen Wechsel.

Der Artikel Langweilige Aktien, passives Einkommen, abgeschriebene Top-Performer & andere Highlights der Aktienwelt360 ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der Bärenmarkt-Überlebensguide: Wie du mit einer Marktkorrektur umgehst!

Ein erneutes Aufflammen von Corona in China, Krieg innerhalb Europas und eine schwächelnde Industrie in Deutschland in Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen. Das sind ziemlich viele Risiken, die deinem Depot nicht guttun.

Hier sind vier Schritte, die man unserer Meinung nach immer vor Augen haben sollte, wenn der Aktienmarkt einen Rücksetzer erlebt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Aktienwelt360 2023