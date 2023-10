RWE - Aktie mit Erholungschancen

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 32,730 € (XETRA)

Die RWE-Aktie ist seit Wochen Ausverkaufsmodus und bei Investoren summieren sich die Verluste mittlerweile auf gut 25 %. Dabei hat sich die Abwärtsbewegung in den letzten beiden Wochen noch einmal beschleunigt, nachdem klar war, dass die Bullen den Unterstützungsbereich um 37,50 EUR nicht halten können. Freitag erreichte die Aktie ihren bisherigen Tiefpunkt mit 31,55 EUR.

Zeit für eine Erholung!

Nach den jüngsten Verlusten dürften viele der Marktteilnehmer, die die Aktie verkaufen wollen, bereits ausgestiegen sein. Dies könnte etwas Verkaufsdruck von der Aktie nehmen und den Boden für eine kleine Erholung bereiten. Da die Aktie zuletzt dynamisch gefallen ist, böte sich hierfür ausreichend Platz. So liegt der nächste kurzfristige Widerstandsbereich beispielsweise erst knapp unterhalb von 35 EUR. Der Point auf Control vom vergangenen Monat liegt mit ca. 36,78 EUR sogar noch weiter entfernt.

Wie viel die Aktie von diesem Erholungspotenzial ausnutzen kann, bleibt aber noch abzuwarten. Der aktuelle Trend zeigt immer noch nach unten und daran würde auch temporäre Erholungen wenig ändern. Mit Blick auf den Abwärtstrend könnten die Kurse später durchaus weiter in Richtung 30 EUR und den dortigen Supportbereich nachgeben.

Fazit: Der Weg hin zu einem neuen Bullenmarkt in der RWE-Aktie scheint noch weit zu sein. Kurzfristig könnte es in dieser jedoch zu einer gewissen Stabilisierung und Erholung kommen. Dabei wären Gewinne in Richtung 35 EUR möglich. Aber Vorsicht, eine Analyse ist noch kein Trading. Trading kannst du nicht nur lernen, du musst es auch! Ich helfe dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

RWE Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)