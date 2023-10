AKTIE IM FOKUS: Millionen-Aufträge sorgen bei Kontron für Kurssprung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kontron-Papiere schwimmen sich am Dienstagmorgen nach der Bekanntgabe zweier Aufträge mit einem deutlichen Kurssprung frei: Die Aktien zogen an der SDax-Spitze zeitweise mit fast sieben Prozent Aufschlag über wichtige Widerstände und ließen gleich in einem Rutsch die 100- und die 200-Tage-Linien für den längerfristigen Trend hinter sich. Zuletzt standen sie noch mit 6,4 Prozent im Plus bei 19,21 Euro. Damit beschleunigt der Technologiekonzern seine jüngste Kurserholung vom Zwischentief aus dem September.

Die Österreicher hatten zuvor zwei Aufträge aus der Luftfahrtbranche mit einem Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro vermeldet. Ein Händler merkte an, dass diese Summe rund acht Prozent der gesamten Konzernumsätze entspreche und entsprechend die Aktien stütze.

Der Chartverlauf der Kontron-Aktie gleicht trotz vielfach positiver Nachrichten in diesem Jahr einer Achterbahnfahrt. Tagelanger Aufwärtsbewegung folgte meist ein deutlicher Rückschlag. So war es auch in den vergangenen beiden Monaten, als der Kontron-Kurs zunächst Anfang August sein bisheriges Jahreshoch bei 21,16 Euro erreichte. Seinerzeit kündigte der Konzern an, sein Gewinnziel in diesem Jahr zu übertreffen. Nur wenige Wochen später vermeldete das Unternehmen dann Übernahmen, die kurz noch einmal Schub gaben.

Dem allgemein schwachen Markttrend und der Sorge um noch lange hohe Zinsen, die besonders auf der stark kreditfinanzierten Technologiebranche lasten, konnten sich aber auch die Kontron-Anteile nicht entziehen: Mitte September fiel der Kurs auf das tiefste Niveau seit Ende April zurück. Selbst die Ankündigung eines millionenschweren Aktienrückkaufs Ende des vergangenen Monats hatte bisher nicht für einen nachhaltigen Befreiungsschlag sorgen können.

Stand Dienstag aber kommen die Papiere nun auf ein Jahresplus von rund einem Viertel, womit sie zu den größeren Gewinnern im Nebenwerte-Index gehören.