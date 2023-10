DAX®- Warten auf neue Impulse

Nach der stürmischen Phase seit Mitte September ist am Markt zumindest wieder eine gewisse Ruhe eingekehrt. So kam es am Montag zu einem „Inside Day“: Die komplette Handelsspanne fand innerhalb jener Range statt, die der Freitag gebracht hatte. So blieben natürlich auch neue Impulse aus und wir können an dieser Stelle die oben leicht angepassten Widerstände benennen. Eine nun doch als Hürde zu benennende waagerechte Zone liegt um 15.230/15.260 Punkte, wo auch das Ein-Wochen-Hoch zu finden ist. Darüber wäre der Weg bis zur robusteren Barriere bei etwa 15.515/15.575 Zähler frei, wo sich das Zwei-Wochen-Hoch sowie der fallende 38-Tage-Durchschnitt befinden. Noch einmal etwa 50 Punkte höher verläuft die steigende 200-Tage-Linie, während sich die Kombination aus mittelfristig bedeutender 55-Tage-Linie und dem 50-Prozent-Fibonacci-Retracement der Juli-Oktober-Abwärtswelle bei etwa 15.720/15.740 Punkte befindet. Nach unten sollte man auf die breite Unterstützungszone zwischen etwa 14.950 und 15.040 Zähler achten. Wird diese mit einem Sechs-Monats-Tief unterschritten, kommt der Halt um 14.750/14.800 Punkte ins Spiel (horizontal, 38,2-Prozent-Retracement der September-2022/Juli-2023er-Aufwärtswelle.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com, tradesignal²

