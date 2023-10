Pfandbriefbank pbb holt neuen Chef von der Deutschen Bank

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der neue Vorstandschef der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) kommt von der Deutschen Bank.

Kay Wolf (47) soll zum 1. Februar 2024 in den Vorstand des Immobilienfinanzierers einziehen und wenig später Andreas Arndt ablösen, der die pbb seit neun Jahren führt und in den Ruhestand gehen wird, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Wolf ist bisher Risikovorstand der Privatkunden-Sparte der Deutschen Bank und hatte kürzlich auch die Umstrukturierung unter Spartenchef Claudio de Sanctis überstanden. Er hatte seine Karriere 1997 bei der Deutschen Bank begonnen und von 2006 bis 2010 für den pbb-Vorgänger Hypo Real Estate (HRE) gearbeitet, danach wechselte er zur Postbank.

"Er ist der ideale Kandidat, um die Bank noch profitabler, digitaler und grüner zu machen", sagte pbb-Aufsichtsratschef Louis Hagen. Arndt war kürzlich 65 Jahre alt geworden und hatte seinen Abschied schon angekündigt. Unter Arndts Ägide - damals noch als Co-Vorstandschef - hatte die pbb 2015 mit dem Börsengang die Privatisierung geschafft.

