Ally Financial hält die Dividende stabil

Die Ally Financial Inc. (ISIN: US02005N1000, NYSE: ALLY) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,30 US-Dollar je Aktie an die Investoren, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Ausschüttung der Dividende erfolgt am 15. November 2023 (Record date: 1. November 2023). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,20 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt.

Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 25,96 US-Dollar (Stand: 10. Oktober 2023) einer Dividendenrendite von 4,62 Prozent. Im Januar 2022 wurde die Dividende um 20 Prozent auf den aktuellen Betrag erhöht. Ally Financial ist ein amerikanisches Finanzunternehmen, das 1919 als Tochtergesellschaft des Automobilherstellers General Motors gegründet worden ist. Der Firmensitz befindet sich in Detroit.

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 erzielte der Konzern einen den Aktionären zurechenbaren Ertrag von 301 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 454 Mio. US-Dollar), wie am 19. Juli 2023 berichtet wurde. Die Zahlen zum dritten Quartal 2023 werden am 18. Oktober 2023 präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 6,18 Prozent im Plus (Stand: 10. Oktober 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 7,68 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de