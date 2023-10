ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Befesa mit 'Buy' - Ziel 36 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Befesa mit "Buy" und einem Kursziel von 36 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der weltweit führende Recycler für Stahlstaub und Aluminium scheine gut positioniert zu sein, um vom strukturellen Trend zur Dekarbonisierung in der Stahlproduktion zu profitieren, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Branche zeichne sich durch hohe Eintrittsbarrieren aus. Nachdem niedrige Zinkpreise und hohe Produktionskosten die Aktie seit Jahresbeginn um 35 Prozent hätten sinken lassen, gebe es nun eine attraktive Einstiegsmöglichkeit, um auf eine Trendwende im Schlussquartal zu setzen./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2023 / 14:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2023 / 19:00 / ET

