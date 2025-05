E.ON - Starker Sektor, starker Einzelwert

Gestern hatten wir an dieser Stelle den STOXX® Europe 600 Utilities mit seinem überzeugenden relativen und absoluten Chartverlauf analysiert. Zu unseren Lieblingsansätzen zählt es in relativ starken Sektoren auf relativ starke Einzelwerte zu setzen. Vereinfacht ausgedrückt, möchten wir mit Hilfe dieser Vorgehensweise von einem doppelten Momentum profitieren. In diese Kategorie fällt derzeit die E.ON-Aktie. Charttechnisch überzeugt der Titel neben einem Kursplus von 40 % im bisherigen Jahresverlauf mit dem Abschluss der langfristigen Bodenbildung der letzten 12 Jahre. Als Sahnehäubchen kann die Kursentwicklung der letzten Monate als klassische V-Formation interpretiert werden (siehe Chart). Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes lässt sich ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von 17,20 EUR ableiten, welches zudem sehr gut mit dem Hoch vom September 2012 bei 17,32 EUR harmoniert. Als wichtigen Katalysator definieren wir in diesem Zusammenhang eine nachhaltige Rückeroberung des 2009er-Tiefs bei 15,59 EUR. Die riesige, untere Umkehrformation der letzten Dekade lässt über den Tellerrand hinausgeblickt sogar auf einen Anstieg in Richtung der Marke von 20 EUR hoffen.

E.ON (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart E.ON

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.