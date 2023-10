Delta Air Lines kappt Gewinnziel - Teures Kerosin belastet

ATLANTA (dpa-AFX) - Die US-Fluggesellschaft Delta dampft ihre Gewinnerwartungen für 2023 trotz eines Rekordgeschäfts im Sommer etwas ein. Wegen höherer Kosten für Kerosin und Wartung dürfte der Gewinn je Aktie lediglich 6 bis 6,25 US-Dollar erreichen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) mit. Bisher hatte Delta-Chef Ed Bastian eine Spanne von 6 bis 7 Dollar in Aussicht gestellt.

Zwar soll der Umsatz nun etwa 20 Prozent höher ausfallen als im Vorjahr und damit das obere Ende der bisher ausgegebenen Zielspanne erreichen. Allerdings dürften nur rund 11,5 Prozent des Erlöses als operativer Gewinn übrig bleiben, hieß es weiter. Zuletzt hatte die Delta-Spitze hier mehr als 12 Prozent anvisiert.

Im dritten Quartal erzielte Delta einen Umsatz von 15,5 Milliarden Dollar (14,6 Mio Euro) - 11 Prozent mehr als im Sommer 2022. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,1 Milliarden Dollar und damit 59 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum./stw/ngu/stk