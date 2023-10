Direkt zum Video auf YouTube

Vor den Inflationsdaten aus den USA am heutigen Tag zeigen sich die Märkte weiter von der freundlichen Seite. Weniger freundlich ist die Steuerbehörde IRS in den USA. Microsoft soll hier 29 Mrd. USD Steuern nachzahlen. Was bedeutet das für den KI-Player?

Südzucker hebt schon wieder die Gewinnprognosen an. Die Aktionäre feiern! Und bei Ford ziehen weitere Unwetter auf. Nun wird das größte Werk des Autobauers bestreikt.