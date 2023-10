EQS-Adhoc: PAION AG kündigt vollständig gezeichnete Bezugsrechtskapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoemissionserlös von EUR 10 Mio. an

EQS-Ad-hoc: PAION AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

PAION AG kündigt vollständig gezeichnete Bezugsrechtskapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoemissionserlös von EUR 10 Mio. an



13.10.2023 / 12:57 CET/CEST

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER USA ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE Ad-hoc-Mitteilung Insiderinformation gemäß Artikel 17 EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) PAION AG kündigt vollständig gezeichnete Bezugsrechtskapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoemissionserlös von EUR 10 Mio. an Zwei Investoren haben sich zur Übernahme der Aktien verpflichtet Aachen, 13. Oktober 2023 – Der Vorstand des Specialty-Pharma-Unternehmens PAION AG (ISIN DE000A3E5EG5; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch die teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals im Wege einer Bezugsrechtskapitalerhöhung mit einem angestrebten Brutto-Emissionserlös von 10 Mio. Euro zu erhöhen. Die Einzelheiten der Kapitalerhöhung, einschließlich des Bezugspreises, der Anzahl der auszugebenden neuen Aktien und des Bezugsverhältnisses, werden der Vorstand und Aufsichtsrat zu einem späteren Zeitpunkt festlegen. Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts für die Bezugsrechtskapitalerhöhung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des gebilligten Prospekts wird die Bezugsfrist voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Oktobers 2023 beginnen. Die Humanwell Healthcare-Gruppe aus China hat sich in einer Investitionsvereinbarung – vorbehaltlich bestimmter Bedingungen – verpflichtet, neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder anderen Investoren gezeichnet werden, zum Bezugspreis pro Aktie in der Bezugsrechtskapitalerhöhung für einen Gesamtbetrag von bis zu 6 Mio. EUR zu erwerben. Daneben hat sich Nice & Green S.A., ein Schweizer Small/Midcap-Investor, in einer Backstop-Vereinbarung verpflichtet – vorbehaltlich bestimmter Bedingungen – neue Aktien, die nicht von den bestehenden Aktionären oder anderen Investoren (einschließlich Humanwell) gezeichnet wurden, zum Zeichnungspreis pro Aktie für einen zusätzlichen Gesamtbetrag von bis zu 5 Mio. EUR zu erwerben. Die Verpflichtung von Humanwell ist auf eine Anzahl neuer Aktien begrenzt, die eine Beteiligung von 19,9 % der Stimmrechte an der Gesellschaft nach dem Abschluss der Bezugsrechtskapitalerhöhung nicht überschreitet. Humanwell hat sich außerdem zu einer möglichen Folgeinvestition in das Unternehmen durch eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts verpflichtet, je nachdem, ob die Beteiligung von Humanwell nach der Bezugsrechtskapitalerhöhung mindestens 9 % erreicht hat. Die Gesellschaft hat sich in der Investitionsvereinbarung auch verpflichtet, Humanwell bei der Übernahme von bis zu zwei Sitzen im Aufsichtsrat der Gesellschaft angemessen zu unterstützen, sofern die Beteiligung von Humanwell an der Gesellschaft bestimmte Schwellenwerte überschreitet. Die PAION AG wird den Wertpapierprospekt nach seiner Billigung durch die BaFin auf ihrer Website (www.paion.com) veröffentlichen. Der Wertpapierprospekt sowie das im Anschluss an die Billigung des Prospekts im Bundesanzeiger zu veröffentlichende Bezugsangebot werden die weiteren Einzelheiten des Bezugsangebots enthalten, wie z.B. Angaben zur Bezugsfrist, innerhalb derer die Aktionäre ihre Bezugsrechte ausüben können, zum Bezugsrechtshandel, zur Platzierung etwaiger verbleibender Aktien und zum voraussichtlichen Zeitpunkt der Zulassung der neuen Aktien zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). PAION wird den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung für Investitionen in seine kommerzielle Infrastruktur und Markteinführung von Byfavo® in der Allgemeinanästhesie in Europa nutzen, für das Produktlebenszyklusmanagement und die Erfüllung von Entwicklungsverpflichtungen und für allgemeine Unternehmenszwecke. Humanwell und PAION evaluieren und verhandeln derzeit gemeinsam mögliche Bereiche für eine zukünftige Zusammenarbeit. Ende der Insiderinformation



Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Über PAION Die PAION AG ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen mit innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum. Remimazolam ist in mehreren Märkten außerhalb Europas verpartnert. Remimazolam ist in den USA, der EU/EWR und China für die Kurzsedierung und in Japan und Südkorea für die Allgemeinanästhesie zugelassen. Zusätzlich zu Byfavo® (Remimazolam) bereitet PAION die Markteinführung der beiden Produkte GIAPREZA® (Angiotensin II) und XERAVA® (Eravacyclin) in Europa vor. GIAPREZA® ist ein Vasokonstriktor zur Behandlung der refraktären Hypotonie bei Erwachsenen mit septischem oder anderem distributiven Schock, die trotz adäquater Volumenrestitution und Anwendung von Katecholaminen und anderen verfügbaren vasopressorischen Therapien bei einem niedrigen Blutdruck verbleiben. XERAVA® ist ein neuartiges Fluorcyclin für die Behandlung komplizierter intra-abdominaler Infektionen bei Erwachsenen. PAIONs Mission ist es, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem wir neuartige Produkte auf den Markt bringen, die Patienten, Ärzten und Stakeholdern im Gesundheitswesen zugutekommen. PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen. PAION-Kontakt: Ralf Penner Vice President Investor Relations/Public Relations PAION AG Heussstraße 25 52078 Aachen Tel. +49 241 4453-152 E-Mail r.penner@paion.com www.paion.com Wichtige Hinweise: Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die PAION AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der PAION AG zum Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann dies dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den implizit oder ausdrücklich erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen wesentlich abweichen. In Anbetracht dieser Risiken, Unsicherheiten sowie anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die PAION AG übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der PAION AG dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der „Securities Act“) besteht. Die Wertpapiere der PAION AG wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert. 13.10.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

