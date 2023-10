ANALYSE-FLASH: SocGen senkt Sartorius auf 'Sell' - Ziel runter auf 267 Euro

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Sartorius von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 363 auf 267 Euro gesenkt. Auch nach zwei Gewinnwarnungen sei der weitere Verlauf unklar, schrieb Analystin Delphine Le Louët in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie kappte ihre Schätzungen für den Labor- und Pharmaausrüster bis 2028 weiter um bis zu 27 Prozent./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2023 / 07:39 / CET

