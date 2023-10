EQS-News: Vitesco Technologies Group AG: Vitesco Technologies Group AG bezieht Interessen aller Stakeholder in Prüfung des Angebots der Schaeffler AG ein

EQS-News: Vitesco Technologies Group AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen

Vitesco Technologies Group AG bezieht Interessen aller Stakeholder in Prüfung des Angebots der Schaeffler AG ein Aufsichtsrat bildet unabhängigen Sonderausschuss zum öffentlichen Erwerbsangebotes der Schaeffler AG

Vorstand und Sonderausschuss werden das freiwillige nicht abgestimmte Erwerbsangebot der Schaeffler AG und dessen Vorteile für die Stakeholder von Vitesco Technologies prüfen

Sichtweise von Aktionären, Mitarbeitenden und weiteren Interessensgruppen im Fokus Regensburg, 17. Oktober 2023. Der Vorstand und Aufsichtsrat der Vitesco Technologies Group AG („Vitesco Technologies”) werden gemäß ihrer treuhänderischen Pflicht das freiwillige öffentliche Erwerbsangebot für alle ausstehenden Aktien von Vitesco Technologies und den von der Schaeffler AG („Schaeffler“) beabsichtigten Zusammenschluss im Interesse aller Stakeholder von Vitesco Technologies, einschließlich aller Aktionäre, dem Unternehmen und seiner Mitarbeitenden, prüfen. Die Gremien nehmen die Bedenken von Aktionären und Arbeitnehmervertretern von Vitesco Technologies zur Kenntnis, die seit der Ankündigung des nicht abgestimmten Angebots von Schaeffler am vergangenen Montag geäußert wurden. Dabei geht es vor allem um den angebotenen Preis und die Perspektiven von Vitesco Technologies als Teil eines möglichen Unternehmenszusammenschlusses. Seit seiner Börsennotierung im Jahr 2021 hat sich Vitesco Technologies zu einer treibenden Kraft der Elektrifizierung entwickelt und konsequent die Strategie einer eigenfinanzierten Transformation verfolgt. Dabei ist das Unternehmen voll auf Kurs, seine kurz-, mittel- und langfristigen Ziele zu erreichen. Vitesco Technologies ist ein international führender Anbieter von Antriebsstrangtechnologien und hat seine Profitabilität trotz der großen Herausforderungen der Branche kontinuierlich verbessert. Das Unternehmen hat das Geschäft mit Elektrifizierungsprodukten erfolgreich ausgebaut und konnte im Jahr 2022 einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro erreichen. Der Auftragseingang im Elektrifizierungsgeschäft von mehr als 10 Milliarden Euro im Jahr 2022 unterstreicht den profitablen Wachstumskurs des Unternehmens. Im vergangenen Quartal entfielen bereits 90 Prozent des Auftragseingangs auf Elektrifizierungsprodukte. Das zeigt, dass der Übergang zur Elektromobilität an Dynamik gewinnt und sich dieser Geschäftsbereich in den kommenden Jahren zum wichtigsten Wachstumstreiber entwickeln wird. Es wird erwartet, dass das Elektrifizierungsgeschäft im Jahr 2024 den Break-Even erreichen wird. Für 2026 plant Vitesco Technologies einen Elektrifizierungsumsatz von 5 Milliarden Euro. Davon sind bereits 100 Prozent im Auftragsbestand gebucht. Seit der Börsennotierung im Jahr 2021 konnten die Vitesco-Technologies-Aktionäre von einem erfolgreichen Kurszuwachs profitieren, die Aktie entwickelte sich dabei besser als die relevanten Indizes und vergleichbare Branchenunternehmen. Allein im Jahr 2023 ist der Kurs der Vitesco-Technologies-Aktie um 39 Prozent[1] gestiegen, bevor Schaeffler sein Angebot angekündigt hat. Vitesco Technologies ist damit bestens aufgestellt, um langfristige Wertschöpfung für seine Aktionäre zu erzielen. Der Aufsichtsrat von Vitesco Technologies hat einen unabhängigen Sonderausschuss zur Prüfung des öffentlichen Erwerbsangebots von Schaeffler eingerichtet. Dieser Sonderausschuss besteht ausschließlich aus Mitgliedern des Aufsichtsrats ohne Doppelmandat bei Schaeffler. Bei der Bewertung des Angebots werden Vorstand und der Sonderausschuss des Aufsichtsrats prüfen, ob die Prämie, die Schaeffler den Aktionären von Vitesco Technologies anbietet, finanziell für alle Aktionäre angemessen ist und besonders den Wert des Unternehmens und die Perspektiven für profitables Wachstum in einem Markt mit enormen Chancen ausreichend berücksichtigt. Neben den finanziellen Auswirkungen für die Aktionäre von Vitesco Technologies werden die Gremien auch prüfen, welchen Einfluss der von Schaeffler geplante Unternehmenszusammenschluss auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine strategischen Ziele zu erreichen sowie auf die Mitarbeitenden haben wird. Entsprechend ihrer gesetzlichen Verpflichtung werden die Gremien eine begründete Stellungnahme zu dem Angebot einschließlich einer Empfehlung an die Aktionäre gemäß § 27 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) nach umfassender und sorgfältiger Prüfung abgeben, sobald das von Schaeffler veröffentlichte Angebot vorliegt.

