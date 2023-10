Ethereum Kurs erneut unter Druck – das ist für Anleger diese Woche wichtig

Der Ethereum Kurs (ETH) befindet sich auch zu Beginn der ersten Wochenhälfte weiterhin im Klammergriff geo- und geldpolitischer Unsicherheitsfaktoren. Neben dem andauernden Nahostkonflikt ist es die Sorge vor weiter steigenden Kapitalmarktzinsen in den USA, welche die Attraktivität von riskanten Anlageklassen schmälert. Auch aus charttechnischen Gesichtspunkten bleibt die Gemengelage eingetrübt.

Für eine Ether-Einheit müssen Anleger am Dienstagnachmittag rund 1.573 Dollar auf den Tisch legen und damit rund 1,70 Prozent weniger im Vergleich zum Vortag.

US-Wirtschaft sendet Signale der Stärke – Powell-Rede am Donnerstag im Fokus

Hinweise auf eine robuste US-Wirtschaft haben am Dienstag die Sorgen um eine Fortsetzung der falkenhaften Geldpolitik jenseits des Atlantiks forciert. So kletterten die Erlöse der Einzelhändler in den USA im September per Monatsvergleich um 0,7 Prozent an. Von Reuters befragte Fachleute hatten mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet.