GNW-Adhoc: PubMatic und FreeWheel kündigen die Integration von PubMatics Activate an

PubMatic (http://www.pubmatic.com/) (Nasdaq: PUBM), ein unabhängiges Technologieunternehmen, das die Lieferkette der Zukunft für digitale Werbung bereitstellt, gab heute eine neue Integrationspartnerschaft mit FreeWheel (https://www.freewheel.com/) bekannt, einer globalen Technologieplattform für die TV-Werbebranche. Durch diese erweiterte Integration hat Activate (https://pubmatic.com/activate/) von PubMatic nun über FreeWheel direkten Zugang zu hochwertigem, mit Publisher verbundenem TV-Werbeinventar. Diese neue Partnerschaft bringt zwei wichtige Vorteile und neue Chancen für das Ökosystem der TV-Werbung mit sich: * Werbekäufer, die mit PubMatic zusammenarbeiten, haben nun eine verbesserte und optimierte Möglichkeit, einen größeren und diversifizierteren Pool von erstklassigem CTV-Werbeinventar zu nutzen. * FreeWheel-Publisher haben Zugang zu einzigartigen Kampagnenbudgets, die nur über Activate verfügbar sind. Auf diese Weise verfolgen die beiden Unternehmen das Ziel, Käufern und Verkäufern von hochwertigem CTV-Werbeinventar in großem Umfang mehr Interoperabilität, Effizienz und Transparenz zu bieten. ?Seit der Markteinführung in diesem Jahr hat Activate weltweit als die bevorzugte End-to-End-Lösung zur Optimierung des Lieferwegs für Agenturen und Werbetreibende an Zugkraft gewonnen. FreeWheel ist seit vielen Jahren ein wichtiger Partner von PubMatic. Wir freuen uns darauf, unsere Beziehung durch diese Integration zu vertiefen und Käufern mehr Kontrolle über ihre CTV- Investitionen zu geben", so Nicole Scaglione, VP, CTV/OTT und Video bei PubMatic. ?Durch die Integration mit Activate von PubMatic verfolgen wir das Ziel, die Nachfrage für Publisher inkrementell zu steigern und gleichzeitig Werbetreibenden mehr Kontrolle und Wahlmöglichkeiten beim Kauf von Publisher- Inventar zu geben. Wir hoffen, dass wir auf diese Weise mehr Wachstum, Dynamik und Innovation im heutigen Ökosystem der TV-Werbung erzeugen können", sagte Jon Mansell, VP, U.S. Head of Demand bei FreeWheel. ?Bei dentsu arbeiten wir ständig an Innovationen, um neue, technologiegestützte Medienlösungen anzubieten, die das Wachstum fördern und die bestmöglichen Ergebnisse für unsere Kunden erzielen. Diese Partnerschaft zwischen FreeWheel und PubMatic ermöglicht unseren Teams einen besseren Einblick darin, wo die Anzeigen unserer Kunden erscheinen, was uns die Möglichkeit gibt, die Leistung zu verbessern, und sie ist ein bedeutender Fortschritt bei der Vereinfachung der Lieferkette", sagte Anthony McDonagh, Chief Trading Officer bei dentsu. Über PubMatic PubMatic (Nasdaq: PUBM) ist ein unabhängiges Technologieunternehmen, das den Kundennutzen maximiert, indem es die Lieferkette der Zukunft für digitale Werbung bereitstellt. Die Sell-Side-Plattform von PubMatic ermöglicht es den weltweit führenden Erstellern digitaler Inhalte über das offene Internet, den Zugriff auf ihr Inventar zu kontrollieren und die Monetarisierung zu steigern, indem sie es Vermarktern ermöglicht, den Return on Investment zu steigern und adressierbare Zielgruppen über Anzeigenformate und Geräte hinweg zu erreichen. Seit 2006 ermöglicht unser infrastrukturbasierter Ansatz die effiziente Verarbeitung und Nutzung von Daten in Echtzeit. Durch die Bereitstellung skalierbarer und flexibler programmatischer Innovationen verbessern wir die Ergebnisse für unsere Kunden und setzen uns gleichzeitig für eine lebendige und transparente Lieferkette für digitale Werbung ein. Über FreeWheel FreeWheel stärkt alle Segmente des neuen TV-Ökosystems. Wir sind so strukturiert, dass wir die gesamte Bandbreite an Lösungen anbieten können, die die Werbebranche benötigt, um ihre Ziele zu erreichen. Wir bieten die Technologie, das Daten-Enablement und die konvergenten Marktplätze, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass Käufer und Verkäufer über alle Bildschirme, alle Datentypen und alle Verkaufskanäle hinweg Transaktionen durchführen können, um das ultimative Ziel zu erreichen - Ergebnisse für Vermarkter. Mit Niederlassungen in New York, San Francisco, Chicago, London, Paris, Peking und auf der ganzen Welt vertritt FreeWheel, A Comcast Company, im Rahmen des FreeWheel Council for Premium Video die gesamte Branche. Weitere Informationen finden Sie unter www.freewheel.com (http://www.freewheel.com/), und folgen Sie uns auf X (https://twitter.com/freewheel?lang=en) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/freewheel). Medienkontakte: Maria Shcheglakova EMEA Marketing Director, PubMatic maria.shcheglakova@pubmatic.com (mailto:maria.shcheglakova@pubmatic.com) Elaine Wong FreeWheel elaine_wong@comcast.com (mailto:elaine_wong@comcast.com) °