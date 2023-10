^ Original-Research: Klondike Gold Corp. - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Klondike Gold Corp. Unternehmen: Klondike Gold Corp. ISIN: CA4989033010 Anlass der Studie: Exploration Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.10.2023 Kursziel: C$0,75 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 0,75. Zusammenfassung: Klondike Gold Corp. veröffentlichte ein Update zu seiner Explorations- und Erschließungskampagne 2023 auf ihrem vollständig im eigenen Besitz befindlichen Klondike-Distrikt Goldprojekt. Die Feldarbeiten umfassten die Entnahme von 245 Gesteinsschürfproben und 25 Bohrlöcher, die sich über etwa 2.340 Meter an mehreren Zielen erstrecken; die Ergebnisse aller Proben stehen noch aus. Das Ziel dieser Saison war es, die Goldmineralisierung des Grundstücks innerhalb eines orogenen Goldrahmens weiter zu etablieren, und das KG-Team wurde von zwei führenden Experten für orogenes Gold, den Herren Rich Goldfarb und Ben Frieman, unterstützt. Die Zusammenarbeit und die unabhängige Bewertung bestärkten KG in ihrer Ansicht, dass der Klondike-Distrikt ein potenzielles Au-Vorkommen von Weltklasse beherbergt, das eine umfangreiche Exploration wert ist. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung für Klondike Gold mit einem Kursziel von C$0,75. First Berlin Equity Research has published a research update on Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his CAD 0.75 price target. Abstract: Klondike Gold Corp published an update on its 2023 exploration and development campaign at its fully-owned Klondike District Property. Fieldwork included collection of 245 rock prospecting grab samples and 25 drill holes covering some 2,340 metres at multiple targets with all sample assays pending. The aim this season was to further establish the property's gold mineralisation within an orogenic gold framework, and the KG team was joined by two leading orogenic gold experts, Messiers Rich Goldfarb and Ben Frieman. The collaboration and independent assessment bolstered KG's view that the Klondike District potentially harbours a world-class Au endowment worthy of considerable exploration. We remain Buy-rated on Klondike with a C$0.75 target price. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27877.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °