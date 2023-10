ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Flatexdegiro auf 14 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatexdegiro nach Quartalszahlen von 12,50 auf 14,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern zeigten die guten Fortschritte, die der Online-Broker mit einem starken Ertrags- und Gewinnwachstum (Ebitda) trotz der anhaltend schwachen Handelsaktivität im Sektor mache, schrieb Analyst Christoph Greulich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2023 / 16:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------