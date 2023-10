EQS-Adhoc: Heidelberg Materials veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen des dritten Quartals 2023: Operatives Ergebnis über Markterwartungen; Ausblick für das Gesamtjahr angehoben

EQS-Ad-hoc: Heidelberg Materials AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Quartalsergebnis

Heidelberg Materials veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen des dritten Quartals 2023: Operatives Ergebnis über Markterwartungen; Ausblick für das Gesamtjahr angehoben



Der vorläufige Umsatz liegt bei 5.611 (i.V.: 5.852) Mio € im dritten Quartal 2023. Der Kapitalmarkt erwartet für diese Kennzahl 5.694 Mio €.

Das vorläufige Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen (RCOBD) liegt bei 1.393 (i.V.: 1.193) Mio € im dritten Quartal 2023. Der Kapitalmarkt erwartet für diese Kennzahl 1.281 Mio €.

Das vorläufige Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) liegt bei 1.080 (i.V.: 874) Mio € im dritten Quartal 2023. Der Kapitalmarkt erwartet für diese Kennzahl 972 Mio €.

In diesem Zusammenhang hebt Heidelberg Materials seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2023 an. Heidelberg Materials rechnet weiterhin mit einem moderaten Anstieg des Umsatzes (ohne Berücksichtigung von Konsolidierungskreis- und Wechselkurseffekten) im Vergleich zum Vorjahr, erwartet nun aber ein Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs von 2,85 Mrd € bis 3,0 Mrd € (bisher: 2,7 Mrd € bis 2,9 Mrd €).



Die Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2023 werden am 2. November 2023 veröffentlicht.



Der Begriff „Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO)“ wird verwendet wie in der Gewinn- und Verlustrechnung des Konzerns ausgewiesen.











Über Heidelberg Materials

Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton. Wir sind mit rund 51.000 Beschäftigten an fast 3.000 Standorten in über 50 Ländern vertreten. Im Mittelpunkt unseres Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO 2 -Neutralität und Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie arbeiten wir an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. Unseren Kunden erschließen wir neue Möglichkeiten durch Digitalisierung.





Kontakt

Director Group Communication & Investor Relations

Christoph Beumelburg, T +49 6221 48113-249

info@heidelbergmaterials.com

