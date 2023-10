EQS-Adhoc: 123fahrschule SE beginnt Bezugsangebot zur Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre

EQS-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

123fahrschule SE beginnt Bezugsangebot zur Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre



26.10.2023 / 12:14 CET/CEST

Die 123fahrschule SE beginnt Bezugsangebot zur Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre

Angeboten werden 1.509.946 neue Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,10 je neuer Aktie

Köln/Frankfurt am Main, 26. Oktober 2023.

Vorstand und Aufsichtsrat der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9) haben am 24. Oktober 2023 eine Kapitalerhöhung um bis zu EUR 1.509.946,00 gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre (einschließlich der Möglichkeit eines Überbezugs) aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft beschlossen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden den Aktionären 1.509.946 neue Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 und Gewinnbezugsberechtigung ab dem 1. Januar 2023 („Neue Aktien“) im Rahmen eines öffentlichen Angebots innerhalb der Bezugsfrist voraussichtlich vom 27. Oktober 2023 (0:00 Uhr) bis zum 10. November 2023 (12:00 Uhr) zum Bezug (einschließlich der Möglichkeit eines Überbezugs) angeboten. Der Bezugspreis wurde auf EUR 1,10 festgelegt.

Ein bestehender Aktionär hat sich verpflichtet, sämtliche nicht im Rahmen des Bezugsangebots (einschließlich des Überbezugs) bezogene Neue Aktien zum Bezugspreis zu erwerben („Zeichnungsverpflichtung“). Diese nichtbezogenen Neuen Aktien werden nach Zuteilung des Bezugs und eines etwaigen Überbezugs bis zum maximalen Umfang der Zeichnungsverpflichtung diesem Aktionär zugeteilt. Eine Privatplatzierung findet daher nicht statt.

Für das öffentliche Angebot hat die Gesellschaft ein Wertpapier-Informationsblatt erstellt, dessen Veröffentlichung heute durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestattet wurde und umgehend auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht wird. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich ebenfalls am 26. Oktober 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Mit vollständiger Durchführung der Barkapitalerhöhung würde das Grundkapital der 123fahrschule SE von EUR 3.321.883,00 auf insgesamt EUR 4.831.829,00 erhöht. Durch die Platzierung aus der Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht fließen der Gesellschaft Emissionserlöse (vor Kosten) in Höhe von bis zu ca. EUR 1,66 Mio. zu.

Der Nettoemissionserlös soll zur Ablösung von Altverbindlichkeiten, als Working Capital und zur Finanzierung des weiteren organischen Wachstums der Emittentin dienen. Dies insbesondere im Hinblick auf die weitere Expansion in Bezug auf die Ausweitung des Online-Unterrichts in der theoretischen Führerscheinausbildung sowie das Wachstum in den bestehenden Fahrschul-Standorten der 123fahrschule.

Die Kapitalerhöhung wird von der Quirin Privatbank AG, Berlin, begleitet.

Kontaktinformationen

123fahrschule SE – Boris Polenske

Klopstockstr. 1

50968 Köln

Tel: +49 221 1773570

E-Mail: ir@123fahrschule.de

