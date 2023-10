Heute hat Rheinmetall vorläufige Zahlen für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht – und sie sind sehr, sehr gut.

Vorläufige Zahlen Q3/23 Rheinmetall im Überblick

Kennziffer Prognose Vorjahr Operatives Ergebnis 191 Mio. EUR 171 Mio. EUR Operative Marge 10,9 Prozent 8,3 Prozent

An der Börse kamen diese vorläufigen Zahlen gut an. Die Rheinmetall-Aktie stieg um über 2,9 Prozent auf 274,50 EUR. Die Aktie trotzt einem schwachen Marktumfeld und setzt sich an die Spitze des Dax.

Umsatzsteigerung dank Rüstung

Rheinmetall profitiert besonders von einem sehr guten Geschäft mit Waffen und Munition. Die Zahlen für das dritte Quartal enthalten das erste Mal den Umsatz- und Ergebnisbeitrag des Segmens „Expal Munitions“, die am 1. August in die Bilanz miteinbezogen wurden.

Jahresprognose bestätigt

Der Vorstand hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt. Der Umsatz soll zwischen 7,4 bis 7,6 Mrd. EUR liegen (Vorjahr: 6,4 Mrd. EUR), wovon rund 12 Prozent (Vorjahr: 11,8 Prozent) als operatives Ergebnis in der Bilanz bleiben sollen.

Die endgültigen Zahlen werden am 9. November veröffentlicht.

Redaktion onvista/dpa-AFX