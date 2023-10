Volkswagen-Finanzchef - E-Auto-Marktanteil in China wird wohl weiter sinken

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Volkswagen-Finanzchef Arno Antlitz stimmt auf weitere schwierige Jahre am chinesischen Markt ein.

In den kommenden ein bis zwei Jahren sei zu erwarten, dass der Marktanteil bei Elektroautos weiter sinke, sagte Antlitz am Donnerstag. Danach sei Besserung in Sicht, wenn mit dem neuen Partner Xpeng zusammen neue Fahrzeuge zum Tragen kämen. Volkswagen habe ein Programm gestartet, um sein Produktangebot in der Volksrepublik zu stärken. Dabei gehe es um autonome Fahrfunktionen und Infotainment. Zudem sollten die Kosten gesenkt werden, unter anderem durch den Einsatz von Eisenphosphat-Batterien. "Wir werden ab 2026 mit wettbewerbsfähigen Angeboten aufholen", sagte Antlitz.

Volkswagen sei immer noch Marktführer bei Verbrenner-Autos in China, fügte er hinzu. Bei Elektroautos haben aber inzwischen chinesische Anbieter wie BYD die Wolfsburger abgehängt.

(Bericht von Christina Amann; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)