CHIPOTLE MEXICAN GRILL - Der Inflationsgewinner

Chipotle Mexican Grill Inc. - WKN: A0ESP5 - ISIN: US1696561059 - Kurs: 1.806,470 $ (NYSE)

Im Juli berichtete ich zuletzt über die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die US-Schnellrestaurantkette hatte wieder einmal sehr gute Zahlen geliefert, der Ausblick kam am Markt aber nicht gut an. In der Folge ging es mit dem Aktienkurs bergab, der Titel holte die Abwärtspfeile im Chart sehr gut ab. Eine Kurslücke im Chart wurde ebenfalls geschlossen. Nach der Vorlage des jüngsten Quartalsberichts geht es nachbörslich für den Wert wieder aufwärts.

Die Preise gehen wieder nach oben

Mit 11,36 USD bereinigtem Gewinn je Aktie toppte das Management die Analystenprognose von 10,55 USD einmal mehr. Der Umsatz fiel mit 2,47 Mrd. USD im Rahmen der Konsensschätzung aus. Inzwischen ziehen die Inputkosten für Fleisch und Käse wieder an, weshalb das Management die Preise im vergangenen Monat zum ersten Mal seit rund einem Jahr wieder angehoben hat. Um die Nachfrage oben zu halten, hatten die Verantwortlichen zunächst von weiteren Preiserhöhungen abgesehen. Diese Pause ist aber nun vorbei. Auch 2024 dürften die Preise steigen.

Ihr möchtet beim Handel mit Derivaten Kosten sparen? Die drei Premium-Partner der Comdirect, BNP Paribas, Morgan Stanley und Société Générale, machen es möglich. Schaut hier, welches Angebot am besten zu Euch passt.

Chipotle Mexican Grill ist ein klassischer Inflationsgewinner. Schnellrestaurantketten haben es leicht, Preiserhöhungen an die Kunden weiterzugeben. Gerade in den USA ist der Besuch eines Schnellrestaurants verglichen mit Alternativen immer noch deutlich attraktiver als beispielsweise bei uns. Im vergangenen Quartal hat Chipotle weitere 62 Filialen eröffnet. 2024 sollen 285 bis 315 neue Filialen dazukommen.

Analysten erwarten für das Gesamtjahr einen Ergebnissprung um ein Drittel auf rund 43,50 USD je Aktie. Im kommenden Jahr soll der Gewinn um gut 21 % auf 52,80 USD je Aktie zulegen.

Fazit: Die Chipotle-Aktie bleibt ein Dauerbrenner am US-Markt. In schwachen Phasen wie zuletzt können Investoren zugreifen. Für Trader gibt es dagegen interessantere Werte.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 8,63 9,82 11,09 Ergebnis je Aktie in USD 32,78 43,51 52,80 Gewinnwachstum 32,73% 21,35% KGV 55 42 34 KUV 5,8 5,1 4,5 PEG 1,3 1,6 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Chipotle Mexican Grill-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)