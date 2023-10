EQS-News: niiio finance group AG: Investorenvereinbarung zwischen Mehrheitsaktionären und Pollen Street Capital ebnet den Weg für die Erweiterung des Firmenportfolios

EQS-News: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Finanzierung

niiio finance group AG: Investorenvereinbarung zwischen Mehrheitsaktionären und Pollen Street Capital ebnet den Weg für die Erweiterung des Firmenportfolios



27.10.2023

niiio finance group AG: Investorenvereinbarung zwischen Mehrheitsaktionären und Pollen Street Capital ebnet den Weg für die Erweiterung des Firmenportfolios Einbringung der fundsaccess AG und FundHero S.A. mit ihrer Schwestergesellschaft FinTecc LLC bereits verhandelt

Strategisch orientierter Investor ermöglicht weitere Firmenübernahmen

Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen die Vereinbarung Görlitz, 27.10.2023 | Die niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Software-as-a-service Plattform für Asset- und Wealth-Management, hat heute per ad-hoc Mitteilung bekanntgemacht, dass nach aktuellem Wissensstand die Mehrheit ihrer Aktionäre (mit zusammen mehr als 68% der Aktien) eine Investoren- und Gesellschaftervereinbarung mit der Investment Firma Neptune TopCo GmbH geschlossen haben. Diese Beteiligungsgesellschaft ist bislang indirekt zu 100% im Besitz von Investmentfonds, die von Pollen Street Capital Limited verwaltet oder beraten werden. Mit ihrem Hauptsitz in London ist Pollen Street Capital ein strategisch fokussierter Vermögensverwalter mit den Schwerpunkten Finanz- und Unternehmensdienstleistungen. Dieses neue Investment reflektiert Pollen Streets kontinuierlichen Fokus auf den Asset- und Wealth-Management Sektor, auf die Unterstützung von Softwareanbietern, die Prozessautomation für die Finanzindustrie anbieten, sowie auf Deutschland als Kernmarkt für Finanzdienstleistungen. Andere kürzlich abgeschlossene Transaktionen wie z.B. mit Kingswood Wealth, PAIR Finance, Aryza und Proactis sind ein Beleg für diese Fokussierung.



Einer der wesentlichen Inhalte der oben genannten Investorenvereinbarung ist ein Investitionsplan mit sukzessiven Kapitalerhöhungen zur Finanzierung weiterer Firmenübernahmen und die weitere Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft. Die Übernahme der drei Firmen fundsaccess AG, FundHero S.A. und deren Schwestergesellschaft FinTecc LLC durch die Neptune TopCo GmbH und die anschließende Einbringung dieser Gesellschaften in die niiio finance group AG im Wege von Sachkapitalerhöhungen wurden bereits verhandelt. Im Rahmen der fundsaccess Transaktion wird auch die fundsaccess Tochtergesellschaft MiFID-Recorder GmbH mit ihrer regulatorischen Lösung zur Aufzeichnung von Telefon- und Videokommunikation als weitere neue Tochtergesellschaft Teil der Unternehmensgruppe werden. Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft begrüßen den Abschluss der Investorenvereinbarung und unterstützen deren Umsetzung. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt mehrerer Bedingungen.

Mit Hilfe des geplanten Erwerbs weiterer spezialisierter Software-Anbieter wollen die Parteien der Investorenvereinbarung eine Unternehmensgruppe schaffen, die die europäischen Asset- und Wealth- Management Firmen als „one-stop-shop“ in allen relevanten Bereichen bedienen kann. Die bisherigen Hauptaktionäre der niiio finance group werden zukünftig ihre Anteile an dieser Gruppe durch eine Beteiligungsgesellschaft halten, an welcher auch die bisherigen Anteilseigner der fundsaccess AG sowie eine Beteiligungsgesellschaft der Pollen Street Capital Fonds beteiligt sind. Die aktienrechtlich geforderten Details sind in der ad-hoc Mitteilung vom 27. Oktober, 5:03 Uhr, dargestellt.



Die fundsaccess AG, bislang eine 100%ige Tochtergesellschaft der Münchener Finconomy AG, ist ein renommierter Anbieter einer Software-as-a-service Lösung für rechtskonforme Anlageberatung im Massengeschäft, unter anderem für Versicherungsgesellschaften. Im Zuge der Übernahme wird der bisherige Wettbewerber der niiio-Tochter DSER die Reichweite der Unternehmensgruppe bei Wealth Management Diensten stärken und erweitern. Die fundsaccess AG mit Sitz in München hat 27 Mitarbeiter:innen und erzielte 2022 einen Umsatz von EUR 7,2 Mio. Zudem ist die MiFiD-Recorder GmbH mit fünf Mitarbeiter:innen und einem jährlichen Umsatz von EUR 0,8 Mio. Teil der Transaktion.

Die FundHero S.A. ist bereits Kooperationspartner der niiio-Tochter PATRONAS und ergänzt die Angebotspalette der Unternehmensgruppe im Asset Management Segment, insbesondere mit ihrer „Managed Services“-Dienstleistung für Fondsgesellschaften im Bereich des Risikomanagements und der Nachhaltigkeit (EU-Offenlegungsverordnung, SFDR). Die Gesellschaft erzielte 2022 einen Umsatz von EUR 1,4 Mio. und hat, gemeinsam mit ihrer Schwestergesellschaft FinTecc LLC 10 Mitarbeiter:innen. Auch die FinTecc LLC wird im Rahmen dieser Transaktion übernommen und wird sich auf Datenentwicklung und Datenmanagement fokussieren; die Gesellschaft soll zudem eine Near-Shoring Lokation für die Softwareentwicklung der Unternehmensgruppe werden. Die Anzahl der Mitarbeiter:innen der niiio-Unternehmensgruppe steigt durch die Übernahmen auf mehr als 110, der konsolidierte pro-forma Umsatz hätte im Jahr 2022 bei ca. EUR 17 Mio. gelegen.

"Diese Transaktion ist ein echter Meilenstein für unsere Unternehmensgruppe. Die übernommenen Firmen ergänzen und verbessern unser Produktportfolio und das Investment von Pollen Street Capital ermöglicht uns in unseren Zielmärkten die Übernahme weiterer Firmen entlang unserer Wertschöpfungskette," kommentiert Johann Horch, CEO der niiio finance group. "Unsere Kunden profitieren von vollumfänglichen Lösungen au seiner Hand. Mit dieser Transaktion machen wir einen entscheidenden Schritt in Richtung unseres Ziels, einer von Europas führenden Anbietern von cloud-basierten Saas Plattformen für Asset- und Wealth-Management zu werden. "



David Dawson, Partner bei Pollen Street: “Wir freuen uns, diese Transaktion bekanntgeben zu können, die einen neuen Marktführer im Bereich der Software für Asset- und Wealth-Management Anbieter schaffen wird, welcher eine beeindruckende Kundschaft, hochwertige Softwarelösungen und eine Erfolgsbilanz bei organischem und anorganischem Wachstum aufzuweisen hat. Wir sehen in diesem wachsenden Markt großes Potenzial, das Profil der Unternehmensgruppe und das Lösungsportfolio zu erweitern und freuen uns darauf, Johann und sein Managementteam bei der Realisation dieses Potenzials zu unterstützen.”



Über Pollen Street Capital

Pollen Street ist ein schnell wachsender, zielgerichteter und hoch performanter privater Vermögensverwalter. Die Firma wurde 2013 gegründet und hat enorme Fähigkeiten im Bereich Finanz- und Unternehmensdienstleistungen aufgebaut, die eng an die Megatrends angelehnt sind, die die Zukunft der jeweiligen Industrie prägen werden. Pollen Street verwaltet für Investoren über £3,3 Mrd. Assets-under-Management in Private Equity- und Kreditstrukturen und ist dabei beispielsweise für führende öffentliche und betriebliche Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen, Staatsfonds, Stiftungen, Asset Manager, Banken und Family Offices weltweit tätig. Das Pollen Street Team besteht aus mehr als 80 Mitarbeiter:innen und hat Büros in London und New York City.





Über die niiio finance group

Die niiio finance group AG stellt eine cloud-basierte SaaS Lösung für Asset und Wealth Managers zur Verfügung. Die Firma offeriert ihren Kunden ein umfassendes und modulares Lösungsportfolio, und unterstützt mit ihrer schnellen und rechtskonformen Software die Digitalisierung einer Fülle von Prozessen. Das Ziel der niiio finance group ist die Schaffung der führenden pan-europäischen Plattform in diesem Marktsegment und baut dabei auf ihrer bisherigen Erfolgsbilanz im Bereich Firmenübernahmen sowie auf das starke Momentum bei der organischen Entwicklung der Unternehmensgruppe. Der Konzern beschäftigt über 80 Mitarbeiter:innen und weist mehr als 150 Kundenbeziehungen in 7 Ländern auf.





Über die fundsaccess AG

Die fundsaccess AG ist ein führender SaaS-Technologieanbieter für unabhängige Finanzberater. fundsaccess’ Plattform verbindet Investoren, Finanzberater, Vermögensberater- und verwalter und depotführende Banken miteinander und liefert hochmoderne Finanztechnologie, mittels derer sie ihre Kunden bei der Hebung von Effizienzen und der Stärkung der eigenen Vertriebskraft unterstützt. Die Firma wurde 1999 gegründet und hat ihren Sitz in München.





Über die FundHero S.A.

FundHero ist ein in Luxemburg domizilierter Anbieter von Risikomanagement Lösungen für institutionelle Vermögensverwalter. Das Kernprodukt der Firma unterstützt Banken und andere Finanzdienstleister dabei, Risikoindikatoren zu bestimmen und zu berechnen und dadurch ihre regulatorischen Meldepflichten zu erfüllen. FundHero wurde 2021 gegründet.





Disclaimer:

Diese Mitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung der niiio Gruppe. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss des Unternehmens entziehen und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.



