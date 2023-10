EQS-News: EcoGraf Limited: Quartalsbericht für September

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

EcoGraf ASX: EGR 30. Oktober 2023 Quartalsbericht für September EcoGraf Limited („EcoGraf“ oder „das Unternehmen“) (ASX: EGR, Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF), ein vertikal integriertes Unternehmen zur Entwicklung von Batterieanodenmaterialien, freut sich, seinen Tätigkeits- und Cashflow-Bericht für die drei Monate bis zum 30. September 2023 zu veröffentlichen. Highlights EXTRAHIEREN EcoGraf Naturgraphit-Projekte Das Projektfinanzierungsprogramm in Zusammenarbeit mit den Finanzberatern des Unternehmens zur Sicherung der Fremdfinanzierung für den Bau der neuen Graphitmine Epanko mit 73 ktpa läuft.

Die Verhandlungen über den EPCM-Vertrag (Engineering, Procurement, Construction and Management) wurden abgeschlossen, und der Vertrag für die FEED-Phase (Front-End Engineering Design) steht zur Vergabe bereit.

TANESCO hat die Feldarbeiten für die finanztechnische Studie zur 33-kV-Stromleitung für Epanko durchgeführt.

Der Antrag auf eine spezielle Bergbaulizenz für Epanko wurde bei der tansanischen Bergbaukommission eingereicht und steht kurz vor der Erteilung. Neue Bergbaukonzession deckt ein größeres Gebiet ab und vergrößert die Streichlänge des Graphitvorkommens um 87 % gegenüber der bestehenden Bergbaulizenz.

Der aktualisierte Neuansiedlungsaktionsplan (RAP) zur Vorbereitung der Minenerschließung ist gut vorangekommen. Die Bewertung der Vermögenswerte und Grundstücke der vom Projekt betroffenen Personen (PAP) wurde im Berichtszeitraum fortgesetzt, wobei 97 % der Arbeiten abgeschlossen wurden. Die Sitzungen der Arbeitsgruppe Umsiedlung (RWG) wurden fortgesetzt, die Auswahl des Umsiedlungsstandortes steht kurz vor dem Abschluss. Die Unterlagen zur sozialen Verantwortung des Unternehmens (CSR) wurden aktualisiert und der Bergbaukommission gemäß den neuen Bergbauvorschriften (CSR) von 2023 vorgelegt.

Insgesamt wurden 1.412 Meter Reverse-Circulation-Bohrungen und 1.004 Meter Diamantbohrungen durchgeführt, die sich auf die Erweiterung der Mineralressourcenschätzung für die geplante Minenerweiterungsstudie konzentrieren.

Eine Großprobe wurde entnommen, um ein größeres Volumen an Produktproben für nachgelagerte Kunden bereitzustellen, diese bestätigte den „Free Dig“-Charakter der Oxidmineralisierung. AUFWERTEN EcoGraf™-Batterieanodenmaterial In der Erklärung des US-Präsidenten im Weißen Haus anlässlich des offiziellen Besuchs des australischen Premierministers wurde EcoGraf in das Fact Sheet mit dem Titel „Delivering on the Next Generation of Innovation and Partnership with Australia“ aufgenommen.

Abschluss einer Studie über mechanische Formgebung, welche zeigt, dass die Errichtung einer Vermahlungs- und Formgebungsanlage in Tansania erhebliche betriebliche Vorteile mit sich bringt, nämlich bis zu 50 % niedrigere Kosten sowie eine Verringerung der Kohlenstoffemissionen um 20 % durch den Einsatz kostengünstiger Wasserkraft.

Die Entscheidung, die Produktqualifizierungsanlage (PQF) in Westaustralien anzusiedeln, wurde endgültig getroffen. Die Anlage wurde durch eine Vergabe von 2,9 Mio. AUD im Rahmen des 48,9 Mio. AUD umfassenden Critical Minerals Development Program der Commonwealth-Regierung, das die australischen Verarbeitungskapazitäten für Batteriemineralien unterstützt, gemeinsam finanziert. Die Testarbeiten werden die Produkttests des Unternehmens ergänzen und die Abnahmegespräche mit potenziellen Anoden-, Batterie- und Elektrofahrzeugkunden in Europa, Nordamerika und Asien unterstützen. Der erfolgreiche Abschluss des Programms ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg des Unternehmens zur Entwicklung von gereinigtem sphärischen Graphit (aktives Anodenmaterial) im kommerziellen Maßstab.

Unterzeichnung einer Vereinbarung mit der vietnamesischen VinES Energy Solutions Joint Stock Company, um die Entwicklung einer Anlage zur Herstellung von Batterieanodenmaterial (BAM) in Vietnam unter Verwendung der US-patentierten Verarbeitungstechnologie EcoGraf HFFree™ zu prüfen. VinES und VinFast, ein weltweit tätiger Hersteller von Elektrofahrzeugen, sind beide Mitglieder der VinGroup, des größten privaten Mischkonzerns Vietnams.

EcoGraf erhielt am 18. Juli 2023 von der US-Patent- und Markenbehörde (USPTO) die Mitteilung, dass seine am 1. November 2022 eingereichte Patentanmeldung mit dem Titel „Method of Producing Purified Graphite“ als US-Patent 11.702342 erteilt wurde.

Eine mündliche Anhörung des Einspruchs gegen das australische Patent des Unternehmens fand am 23. Oktober statt. Die Entscheidung über den Einspruch wurde von einem Delegierten des Commissioner of Patents vorbehalten und wird voraussichtlich im Februar 2024 ergehen.

Die Gespräche mit Teilnehmern am Batteriemarkt über die Einrichtung von kommerziellen EcoGraf HFfree™-Reinigungsanlagen in den wichtigsten globalen Batterieregionen Europa, Asien und Nordamerika werden fortgesetzt. RECYCLEN EcoGraf™-Anodenmaterial-Recycling Fortgesetzte Gespräche mit Batterieherstellern und Herstellern von Elektrofahrzeugen zur Unterstützung ihrer Nachhaltigkeitsprogramme in der EU und den USA

Positive technische Treffen mit Partnern und potenziellen Kunden in Europa, bei denen die neuesten positiven Ergebnisse aus dem Anodenschrott vorgestellt wurden, welche das Potenzial für das Recycling in der Batterielieferkette aufzeigen.

Erhöhtes Interesse von Elektroauto-Herstellern an einer geschlossenen Kreislaufproduktion für Batteriemineralien, einschließlich Anodenrecycling UNTERNEHMEN China kündigte neue Gesetze zum Schutz der nationalen Sicherheit an, indem es Graphitexportbeschränkungen für synthetischen und natürlichen Flockengraphit und seine Produkte (einschließlich Batterieanodengraphit) erlassen hat.

Produktmarketing und Kundengespräche in Europa abgeschlossen

Fortsetzung der Gespräche mit potenziellen Partnern, die an den Innogy-Rohstoffwerten (Nickel, Lithium und Gold) interessiert sind.

Barmittel und Einlagen in Höhe von 34,7 Mio. AUD Unternehmensübersicht EcoGraf baut ein vertikal integriertes Geschäft mit Batterieanodenmaterialien auf, um hochreine Graphitprodukte für die Märkte für Lithium-Ionen-Batterien und fortschrittliche Fertigungsverfahren herzustellen. Bis heute wurden über 30 Millionen US-Dollar investiert, um ein äußerst attraktives Graphitabbau- und Mineralverarbeitungsgeschäft aufzubauen. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für spezielle industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Mithilfe seiner umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie wird das Unternehmen den Flockengraphit veredeln, um Hochleistungs-Batterieanodenmaterial mit 99,95 % Kohlenstoff zu produzieren. Mit diesem werden Hersteller von Elektrofahrzeugen, Batterien und Anoden in Asien, Europa und Nordamerika beliefert werden, während die Welt auf saubere, erneuerbare Energien umstellt. Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen. Veröffentlichtes Unternehmensvideo: www.youtube/xSY4RiXmNW4 Bevorstehende Konferenzen 2023 Australia-Korea Critical Minerals and New Energy Forum am 30. Oktober 2023 in Sydney, New South Wales, Australien International Mining and Resources Conference and Expo vom 31. Oktober – 2. November 2023 in Sydney, New South Wales, Australien AABC US vom 11. – 14. Dezember 2023 in San Diego, California, USA. Dies ist eine stark gekürzte Übersetzung des englischen Tätigkeitsberichts. Nur der englische Bericht ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. Den vollständigen Bericht finden Sie auf September-2023-Quarterly-Activities-Report.pdf (ecograf.com.au)



